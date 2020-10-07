Сбросить корону: чего ожидать от вакцины против коронавируса?

Медики Великобритании протестируют вакцину против COVID-19 на добровольцах. Сначала испытуемые получат саму вакцину, а через месяц им введут дозу того самого вируса, который вызывает COVID-19. Эксперимент начнется уже в январе 2021 года в Лондоне. Как отмечают эксперты, это будут первые в мире испытания вакцины от COVID-19, во время которых будут специально заражены здоровые люди. Впрочем, не только британские ученые активно занимаются разработкой вакцины. Какие страны бьются над созданием новой прививки, кого вакцинируют в первую очередь и каких результатов уже удалось добиться?

Английский пациент

Грядущий эксперимент по заражению добровольцев коронавирусом нового типа вызвал бурный интерес со стороны британцев. Как пишет газета Financial Times, уже около 2 тыс. человек зарегистрировались для того, чтобы принять участие в испытаниях.

Над созданием вакцины в Британии сейчас работают два научных центра: Оксфордский университет, планировавший получить вакцину в сентябре (однако исследования еще продолжаются), и Имперский колледж Лондона, представители которого сообщали, что закончат разработку весной 2021 года.

Напомним, что недавно британской компании AstraZeneca, которая сотрудничает с Оксфордом, пришлось временно приостановить испытания после возникновения негативных последствий у одного из испытуемых. Кстати, как пишет ВВС, такой инцидент произошел в работе партнеров уже во второй раз с момента начала вакцинации первых добровольцев (весной этого года). Сейчас испытания возобновлены. Решение об этом приняло Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, которое подтвердило безопасность исследований.

«Сейчас, когда мы так стремимся получить вакцину, мы ни в коем случае не должны отступать от правил, сокращать клинические испытания или жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат. Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней», – сказал премьер-министр страны Борис Джонсон.

В целом разработкой вакцины в Великобритании занимаются многие компании. Испытания одной из них – американской Novavax – уже вошли в финальную стадию. Как сообщает Sky News, в ближайшие шесть недель компания проведет испытания с участием 10 тыс. волонтеров в возрасте от 18 до 84 лет. Предполагается, что половина добровольцев получит две дозы вакцины NVX-CoV2373 вместе с адъювантом Matrix-M (комплексом, усиливающим действие вакцины), а другой половине будет введено плацебо.

«Спутник V» и кибератака

Первой в мире – 11 августа – вакцину зарегистрировала Россия. Препарат под названием «Спутник V» разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Всемирная организация здравоохранения отметила безопасность и эффективность этой вакцины.

Еще одну вакцину от COVID-19 в России разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В конце сентября было объявлено о завершении клинических исследований. Федеральный институт промышленной собственности выдал «Вектору» патенты на вакцину. Ожидается, что пострегистрационные исследования стартуют в ноябре-декабре.

А между тем Британия, США и Канада одновременно заявили о кибератаке со стороны российских хакеров на их медицинские лаборатории с целью украсть данные по разработке вакцины, пишет ВВС. Об этом сообщили Агентство национальной безопасности США, Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Центр безопасности коммуникаций Канады.

«К попытке украсть данные о разработке вакцины причастны российские спецслужбы. Мы уверены в том, что российская разведка была задействована в кибератаке, направленной на научные исследования и организации в этой стране и за рубежом», – заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. По его мнению, причиной такой атаки была подрывная работа или получение выгоды от научно-исследовательской деятельности, сообщает Sky News

Российские власти назвали обвинения голословными. Посол России в Великобритании Андрей Келин сказал в интервью ВВС, что вообще не верит в обвинения и считает, что «в этой истории нет никакого смысла». О сообщении Национального центра кибербезопасности, будто атаковавшие хакеры сотрудничают с российскими спецслужбами, он узнал из СМИ.

Кого вакцинируют?

Власти Британии уже заключили предварительные контракты на поставку шести наиболее перспективных вакцин, которые проходят клинические исследования. Однако вакцинируют далеко не всех.

По словам главы целевой рабочей группы британского правительства по вакцинам Кейт Бингем, вакцину получит меньше половины жителей страны. Об этом пишет Financial Times. «Лица моложе 18 лет вакцинироваться не будут, это вакцина для людей преимущественно старше 50 лет, медиков, а также сотрудников организаций по уходу за престарелыми и инвалидами», – сказала Бингем. Всего в Британии привьют около 30 млн человек из 67 млн жителей страны. Бингем полагает, что введение вакцины здоровым молодым людям, среди которых риск развития тяжелых форм болезни низок, может даже принести вред. Вакцинация большего числа людей может быть целесообразна лишь тогда, когда эффективность препарата будет близка к 95%. На сегодня наиболее перспективной в Великобритании считается вакцина, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca.

Согласно докладу группы британских экспертов, подготовленному по заказу Королевского медицинского общества, существует ряд проблем, которые могут возникнуть при разработке и применении вакцины. Это ее производство, способы хранения, а также эффективность. К тому же производство вакцины начнется до момента обнародования результатов клинических испытаний, когда еще неизвестно, насколько она эффективна.

Массовая вакцинация – это не вопрос ближайшего будущего. Все страны мира в первую очередь будут прививать свои приоритетные группы. В результате до широких слоев населения вакцина будет добираться еще очень долго. В Британии считают, что массовая вакцинация начнется не ранее чем через год.

Кроме того, авторы доклада обратили внимание на планы массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета. Считается, что для его создания должно переболеть 70% населения. В результате вакцинацию от коронавируса придется проводить быстрее в десять раз, чем от сезонного гриппа, плюс для этого потребуются тысячи дополнительных свободных рук врачей.

Главный вывод ученых – эффективность вакцины неизвестна, длительное время она не будет доступна всем, а значит, ограничения, которые сковали жизнь людей в 2020 году, никуда не денутся.

Общий враг

Британские власти приняли решение об увеличении финансирования Всемирной организации здравоохранения на 30% и выделении ей более $430 млн в ближайшие четыре года. Деньги, направляемые ВОЗ, помогут реформировать организацию так, чтобы она могла максимально быстро реагировать на будущие вызовы, и выяснить, что послужило причиной начала глобальной эпидемии коронавируса.

Великобритания станет третьим по объемам денежных вливаний спонсором организации после Фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также США, которые с июля следующего года выйдут из организации.

Кроме того, британское правительство направит £500 млн на финансирование дополнительного механизма COVAX AMC, с помощью которого планируется обеспечить закупки вакцин от коронавируса для 92 беднейших стран мира. Борис Джонсон призвал международное сообщество преодолеть противоречия, обострившиеся в ходе пандемии, и сообща противостоять глобальной угрозе. «Девять месяцев COVID-19 пошатнули саму идею международного единства. Мы знаем, что так продолжаться не может. Если мы не начнем действовать сообща и не сконцентрируем огонь на нашем общем противнике, все мы проиграем», – сказал премьер.