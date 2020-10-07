Два медведя

Как Винни и Паддингтон стали частью английской истории

Эти мишки знакомы всем, в том числе далеко за пределами Англии. Они такие разные, но одинаково любимы детьми всего мира. Объединяет их тяга к приключениям и умение вечно попадать в какие-то истории. Так совпало, что именно в октябре (хоть и в разные годы) вышли книги про Паддингтона и Винни-Пуха. Сегодня вспоминаем любимых героев и узнаем интересные факты о них.

Винни-Пух или Виннипег?

Сложно поверить, но сладкоежке Винни-Пуху по меньшей мере 94 года. А скорее всего, он еще старше. Мир узнал о нем в 1926 году, когда Алан Милн опубликовал серию рассказов о непоседливом медвежонке. Прообразом Винни-Пуха послужила плюшевая игрушка Кристофера Робина, сына Алана Милна. Сам Кристофер тоже стал героем рассказов своего отца.

Алан с сыном часто прогуливались в Лондонском зоопарке и подолгу задерживались около клетки с американским черным медведем, точнее медведицей. Она принадлежала Гарри Колборну из ветеринарной службы Королевской канадской армии. В свое время он купил медведицу за 20 канадских долларов и назвал ее Виннипег – в честь канадского города, где жил. Военный полк, талисманом которого служила Виннипег, должен был отправиться во Францию, а ее оставили здесь, в Лондоне. Медведица так полюбилась лондонцам, что после войны ее решили поселить тут навсегда. По словам служителей зоопарка, Винни была настолько дружелюбна, что позволяла детям ездить на спине и даже кормить себя.

У Кристофера Робина был плюшевый медвежонок по имени Эдвард, уменьшительно Тедди. Традиционное английское имя, ничего особенного. Но однажды после посещения зоопарка и встречи с медведицей Винни (а Кристоферу еще удалось ее покормить, отчего он был счастлив вдвойне) мальчик решил переименовать своего плюшевого друга. Отныне медведь звался Винни.

Винни-Пух и все-все-все

Когда Алан заметил, как сильно Кристофер привязан к Винни, он понял, кто станет героем его книг. Второе имя – Пух – персонаж получил в честь лебедя, который жил у знакомых Милнов.

Остальные игрушки Кристофера: Пятачок, крошка Ру, ослик Иа и Тигра – тоже попали в книги о Винни-Пухе. Сову и Кролика Милн придумал сам.

Книги оказались настолько популярны, что Милн, сам того не желая, стал считаться в первую очередь детским писателем. Он утверждал, что пишет как для детей, так и для взрослых, но, к собственному разочарованию, получил широкую известность именно как автор «Винни-Пуха».

Винни-Пух – один из самых популярных героев детской литературы. В трех городах Польши даже есть улицы, названные в честь медвежонка. В Средместье (район Варшавы) улицу Винни-Пуха заложили на месте зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. На одном из зданий висит табличка с названием улицы и изображением главных персонажей книги – Пуха и Пятачка.

Винни-Пух красуется на почтовых марках как минимум 18 государств, ему установлены памятники, а первая книга о его приключениях переведена, среди прочего, на латынь.



Не такие уж пустяки

Англичане, как известно, обожают все необычное. И по игре в пустяки (Poohsticks), в которую играли герои книги Милна, даже проходят соревнования. Суть забавы: участники бросают палочки с моста, и тот, чья палочка быстрее пересечет намеченную границу, считается победителем. Ежегодные чемпионаты по пустякам проходят в марте на мосту через Темзу в графстве Оксфордшир. Игроки утверждают, что игра очень азартная, а победа зависит от того, как уронить палочку. Есть специальные клубы «палочников», которые проводят подготовку к этим соревнованиям. Кстати, один из них есть даже в Кембриджском университете – а казалось, там учатся и преподают очень серьезные люди. И все это из-за любви к маленькому медвежонку.

«Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке»

Другой любимец британцев – медвежонок Паддингтон, озорник в красной шляпе, который всегда найдет приключения на свою мохнатую пятую точку. По книжным меркам Паддингтон еще молодой медведь: ему всего 62 года. Впервые он предстал перед публикой 13 октября 1958 года в книге «Медведь по имени Паддингтон», хотя идея создания персонажа возникла раньше.

Одним декабрьским вечером 1956 года телеоператор Би-би-си Майкл Бонд прогуливался по улицам Лондона в поисках рождественского подарка жене и в витрине «Селфриджеса» увидел одиноко сидящего плюшевого медвежонка. Он и стал прототипом того самого Паддингтона. Майкл дал ему это имя, потому что квартира, в которой жили супруги, находилась недалеко от одноименного вокзала.

Если помните, семья Браунов, которая приютила медвежонка, тоже назвала его в честь вокзала Паддингтон, так как обнаружила его именно там: «Он сидел на чемодане, а на шее у него висела бирка». Позднее миссис Браун разглядела надпись на бирке: «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке». Английские дети, отправлявшиеся в эвакуацию во время Второй мировой войны, носили такие бирки, а при себе у них были такие же маленькие чемоданчики и нередко банка апельсинового джема.

Первого игрушечного Паддингтона создала семья Кларксонов, владевшая небольшим бизнесом по пошиву мягких игрушек. Благодаря Кларксонам на мишке появились резиновые сапоги. Словно сошедший со страниц книги, Паддингтон стал рождественским подарком для их маленького сына Джереми (позднее тот стал известным телеведущим).

Английский чебурашка

Майкл написал несколько историй про медвежонка всего за десять дней. И через два года вышла первая книга о приключениях Паддингтона.

Кстати, помните ли вы настоящее имя пушистого иммигранта из глубин Перу? По словам мишки, его никто не может запомнить. Но это не проблема: дружелюбный Пастусо так полюбил свое новое английское имя и приютившую его семью, что предпочитает представляться как Паддингтон Браун.

Приключения добродушного медвежонка настолько полюбились детворе, что Бонд стал писать продолжение книги. Каждый раз Паддингтон попадал в какую-нибудь историю, и это, конечно, нравилось детям. За это время более 35 млн книг было продано по всему миру, приключения Паддингтона были переведены на 40 языков мира, и дети по всему свету с удовольствием читают про проделки веселого медвежонка.

Паддингтон, как и его старший товарищ Винни, был изображен на марке Королевской почты для отправлений первого класса. В 2018 году Королевский монетный двор выпустил 50-пенсовую монету с его изображением. Паддингтон также является талисманом благотворительной организации UNICEF. А на одноименном лондонском вокзале можно найти его небольшую скульптуру, нос которой уже затерт от постоянных прикосновений пассажиров. Памятник Паддингтону есть и в Перу – в год празднования межкультурных связей между Великобританией и Перу посольство Великобритании отправило на родину персонажа вот такой подарок.

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Непоседы в поисках приключений, Паддингтон и Винни-Пух стали любимцами и взрослых, и детей. Сколько поколений выросло на этих книжках! Сколько добрых воспоминаний связано с этими героями! Есть замечательный повод перечитать эти чудесные истории еще раз, улыбнуться, посмеяться и понять, что мир прекрасен, когда рядом настоящие друзья.

Винни-Пух – барибал, или американский черный медведь, а Паддингтон – перуанский очковый медведь.

Подготовила Оксана Кеш