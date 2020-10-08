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Доходы британских миллиардеров за время пандемии выросли на 35%

Доходы британских миллиардеров за время пандемии выросли на 35%
Фото:123rf.com

Богатейшие люди страны стали еще богаче

Пандемия коронавируса не только не тронула богатейших людей мира, но и сделала их немного богаче, пишет портал thisismoney.co.uk. По данным швейцарского банка UBS, совокупное состояние всех миллиардеров мира впервые превысило $10 трлн (£7,7 трлн).

Прежде всего это касается американских бизнесменов, таких как глава Amazon Джефф Безос. Но британские миллиардеры тоже преуспели, накопив на счетах £156,6 млрд. Согласно отчету UBS Billionaires Insights Report, это на 34,7% больше, чем в 2019 году.

Число британцев, чей доход превышает $1 млрд (£772 млн), увеличилось с 46 до 53.

Женщины составляют 16% от общего числа сверхбогатых людей Великобритании. Для сравнения, в США их всего 13%, но в Австралии и Нидерландах – 50% и 39% соответственно.

Банк не раскрывает имена бизнесменов. Но СМИ предположили, что среди преуспевших миллиардеров есть Джеймс Дайсон, владелец одноименной компании по производству и продаже бытовой техники. Его состояние выросло на £3,6 млрд и сейчас оценивается в £16,2 млрд. В этом году Дайсон потратил £20 млн на разработку аппарата искусственной вентиляции легких, однако он оказался не востребован британским правительством.

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