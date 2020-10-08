Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm Limited

Когда вступит в силу Frontier Worker Permit для граждан ЕС

С 1 января 2021 года доступна визовая категория, предназначенная для работников приграничных территорий (frontier workers).

Общие положения

Работники приграничных территорий (frontier workers) – это лица, которые работают в одной стране, а живут преимущественно в другой. Законы о свободном передвижении позволяли этой рабочей модели развиваться в ЕС, но «Брекзит» оставил трудовых мигрантов, переезжающих в Великобританию, в неопределенном положении.

Решение правительства – разрешение на работу для таких работников.

Кто имеет право на получение разрешения для работников приграничных территорий?

До 31 декабря 2020 года и после окончания переходного периода эти лица должны будут соответствовать следующим критериям:

– они являются гражданами ЕС и ЕЭЗ (включая граждан Швейцарии);

– в основном не проживают в Великобритании;

– относятся к трудящимся по рабочей специальности, самозанятым лицам либо лицам, сохранившим статус самозанятого (работающего) в Великобритании.

Таким образом, это разрешение на работу доступно только тем, кто работает в Великобритании до 31 декабря 2020 года и продолжит это делать до тех пор, пока не подаст заявление на получение данной визовой категории.

Нет никакого крайнего срока для подачи визового заявления, поэтому разрешение (виза) для работника приграничных территорий может функционировать как удобный резервный вариант для граждан ЕС и ЕЭЗ, которым необходимо перейти в эту категорию, если они не смогут претендовать на другую.

Что означает «в основном не проживающий»?

Этот термин означает, что лицо:

– находилось в Великобритании менее 180 дней в течение 12 месяцев непосредственно перед соответствующим днем;

– возвращалось в страну проживания по крайней мере один раз за последние 6 месяцев или два раза за последние 12 месяцев до соответствующего дня, если только для обратного не было исключительных причин.

Как часто необходимо приезжать в Великобританию, чтобы отвечать требованиям системы?

В правилах говорится, что необходимо соответствовать статье 45 договора о функционировании Европейского союза, которая сохраняет право работников свободно передвигаться по территории ЕС.

Согласно прецедентному праву ЕС трудовая деятельность заявителя должна быть подлинной и эффективной, чтобы он мог воспользоваться правом на свободное передвижение, но консенсуса относительно того, как это перевести в часы работы, нет.

Как сохранить статус работника приграничных территорий?

Это полностью изложено в положении 4 правил о правах граждан (frontier workers) (выход из ЕС) от 2020 года. Данное положение позволяет работнику сохранить разрешение на работу, если ему пришлось прекратить трудовую деятельность в силу ряда обстоятельств. К таковым относятся болезнь или несчастный случай, безработица, профессиональная подготовка, беременность или роды.

При одном из этих обстоятельств можно сохранить разрешение на работу в качестве frontier worker в течение 2 лет (или 6 месяцев, если работник потерял работу не по своей вине, проработав в Великобритании менее года).

Каков порядок подачи заявки по данной категории?

Заявители должны подтвердить свою личность и статус работника приграничных территорий. Они получат электронное подтверждение, а не физическую идентификационную карту, по аналогии с процессом в рамках схемы EU Settlement Scheme.

Работники приграничных территорий не нуждаются в разрешении на въезд в Великобританию до 30 июня 2021 года. У них есть 6-месячный льготный период с января по июнь 2021 года, в течение которого можно подать заявление.

Что вы получаете в случае одобрения визовой заявки?

В случае одобрения заявки на визу работника приграничных территорий виза будет действовать в течение 5 лет для наемных работников и 2 года для самозанятых лиц.

Если вы прекращаете соответствовать требованиям к квалификации frontier worker, вас могут выдворить или депортировать из Великобритании.

Виза по этой категории не дает разрешения на въезд или пребывание в стране в соответствии с законом об иммиграции 1971 года; владелец данной визы будет освобожден от иммиграционного контроля.

Таким образом, визу нельзя рассматривать как способ получить постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Великобритании. Разрешение может быть продлено, но оно не позволит владельцу отсчитывать время до подачи 10-летнего заявления на проживание из-за строгих критериев и требований по лимитам отсутствия за пределами страны.

Любой желающий получить долгосрочный статус в Великобритании должен будет рассмотреть свои варианты в рамках схемы EU Settlement Scheme или общей системы рабочих виз согласно британским иммиграционным правилам.

Могут ли быть отклонены заявки по данной категории?

Потеря статуса работника приграничных территорий может привести к отказу. Также заявка может быть отклонена в связи с изменениями в сфере государственной политики, общественной безопасности или общественного здравоохранения.

Ходатайство о получении визы по данной категории также может не быть удовлетворено на том основании, что имеет место злоупотребление правами приграничных работников.

Это своего рода проверка подлинности: будет ли иметь место злоупотребление правами, если кто-то захочет извлечь выгоду из этих правил и попробует искусственно создать условия, которые бы удовлетворяли изложенным в правилах критериям?

Правила довольно расплывчаты и дают Home Office достаточную свободу действий, чтобы отклонить заявление по этой категории. Определение того, кто является работником приграничных территорий, настолько широко, что ему могут легко удовлетворять очень многие, при этом их можно счесть злоупотребляющими правилами.

Права на административный пересмотр и апелляцию будут доступны с 31 декабря 2020 года.

Список дефицитных профессий расширился на 70 позиций

В соответствии с новой балльной иммиграционной системой минимальная зарплата, необходимая для спонсирования иностранного работника на рабочей визе, составит £25 600. Если у такого работника имеется докторская степень или он нанимается на работу по дефицитной профессии, минимальная зарплата может составлять всего £20 480.

Как отмечает Консультативный комитет по миграции в своем подробном анализе списка профессий с дефицитом кадров, опубликованном 30 сентября, это коренным образом меняет природу списка дефицитных профессий Home Office.

Если должность входит в этот список, работодатели могут спонсировать желаемого сотрудника для получения рабочей визы с требованием более низкой зарплатой (ниже до 20%), чем в других случаях.

При последнем пересмотре указанного списка (в мае 2019 года) Консультативный комитет по миграции рекомендовал, чтобы должности, составляющие 9% рабочих мест в Великобритании, классифицировались бы как дефицитные профессии. В итоге этот показатель вырастет до до 14% (если правительство примет рекомендации комитета).

70 новых профессий будут добавлены либо в общекорпоративный список дефицитных должностей, либо в список вакансий, специфичных для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В их число входят старшие медицинские работники, помощники медсестер, мясники, каменщики и сварщики.

Период cooling-off для виз Tier 2

Новые иммиграционные правила для визового маршрута квалифицированного специалиста, который заменит визы Tier 2 (General) в новой иммиграционной системе, еще не обнародованы, но уже есть некоторые хорошие новости.

Период cooling-off, то есть год за пределами Великобритании, который многие квалифицированные работники раньше должны были проводить после пребывания в стране по визе Tier 2 (ICT) перед возвращением в страну по визе Tier 2, не будет действовать в отношении нового визового маршрута.

В последние недели Home Office активно взаимодействует с заинтересованными сторонами, чтобы разъяснить некоторые тонкости новой системы.

Правило cooling-off period создавало неудобства для огромного числа квалифицированных мигрантов и их работодателей, использующих визовые маршруты как по визе Tier 2 (General), так и по Tier 2 (ICT).

Что касается периода cooling-off для тех, кто намерен остаться на маршруте Tier 2 (ICT), то Home Office в июле уже подтвердил, что планирует «заменить существующие правила другим правилом, которое будет требовать, чтобы лицо, которое будет делать Intra-company Transfer, не имело разрешения на въезд или разрешения на пребывание в стране в качестве обладателя визы Tier 2 (Intra-company Transfer) более 5 лет в течение любого 6-летнего периода, за исключением случаев, когда такой человек имеет право на получение визы на срок до 9 лет на основе их заработной платы».

На практике это означает, что люди, строящие планы исходя из текущих правил, должны, если дата истечения срока действия их визы позволяет, подождать, пока новая иммиграционная система не вступит в силу. Тогда они смогут извлечь пользу из нововведений.

Изменения в схеме сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом с 1 октября 2020 года

Правительственная схема сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом (CJRS) будет свернута 31 октября 2020 года.

С 1 октября правительство выплачивает 60% заработной платы, но не более £1 875, за часы, которые работник проводит в вынужденном отпуске. Работодатели будут платить взносы социального страхования и пенсионные взносы, а также доплачивать заработную плату сотрудникам, находящимся в отпуске furlough, до гарантированных правительством 80% от заработной платы, но не более £2 500.

Работодатели по-прежнему имеют возможность увеличивать заработную плату сотрудникам сверх 80% и £2 500 за неотработанные часы из собственных средств. При этом работодатели также должны будут платить своим сотрудникам за фактически отработанное время.

Финальные заявки по CJRS должны быть поданы до 30 ноября 2020 года.

Схемой CJRS с марта воспользовались 9,6 млн работников, которых отправили в вынужденный отпуск 1,2 млн работодателей. К 20 сентября 2020 года эти работодатели подали заявки в рамках правительственной схемы на сумму £39,3 млрд. В общей сложности эта схема по предварительным оценкам обойдется правительству примерно в £60 млрд.

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