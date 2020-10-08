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В Англии от коронавируса умерло в три раза больше людей, чем от пневмонии и гриппа

В Англии от коронавируса умерло в три раза больше людей, чем от пневмонии и гриппа
Фото:123rf.com

От COVID-19 чаще погибали мужчины, от пневмонии – женщины

Смертность от коронавируса по Англии и Уэльсу в три раза превышает смертность от пневмонии и гриппа, пишет BBC.

По данным ONS, с января по август 2020 года там скончались 389 тыс. человек. 48,1 тыс. из них умерли от COVID-19, 13,6 тыс. – от пневмонии, и всего 394 человека – от гриппа.

В процентном соотношении к общему числу смертей это 12%, 3,5% и 0,1% соответственно.

В январе причиной смерти чаще становились грипп и пневмония, однако с марта по июнь – по мере распространения пандемии – люди погибали по большей части от COVID-19. «Число смертей от коронавируса выше числа смертей от других респираторных заболеваний как в отдельно взятом 2020-м году, так и в среднем за пять лет», – утверждает аналитик ONS Сара Коул.

Врачами Англии и Уэльса была выявлена интересная закономерность. Жертвами коронавируса по большей части становились мужчины, а вот женщины чаще умирали от пневмонии.

Все три респираторных заболевания похожи по первым симптомам. Кроме того, у 71% британцев, получивших положительный результат при тесте на коронавирус, болезнь протекала бессимптомно, пишет Sky News. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

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