Тест «Как давно вы живете в Великобритании?»

Как расшифровывается NIN?

(a) National insurance number

(b) Nine Inch Nails

(c) Naughty Irish Nuns

(d) Nin. Anais Nin

Что такое Overground?

(а) Наземное метро

(b) Точно не знаю, но что-то «над землей»

(c) Сленговый ответ на вопрос «Как ты себя чувствуешь?», примерно означает «Еще не помер»

(d) Футуристический концепт летающего общественного транспорта, описанный Гербертом Уэллсом

Распространенное приветствие в Англии звучит так:

(а) Are you alright?

(b) How do you do?

(c) Where are you from?

(d) Good day, sir

Black Country – что это?

(a) Территория между Бирмингемом и Уолверхемптоном, где исторически было много угольных шахт

(b) Название исторического гетто в Бристоле

(c) Обиходное наименование британских колоний

(d) Музыкальная группа, прославившаяся хитом Whitewashing

Вы оказались в городе Cток-на-Тренте и покупаете чашку кофе. Что говорит продавец, когда вы даете деньги без сдачи?

(a) Ta, duck

(b) Thanks, luv

(c) Tank yer guvnor

(d) God bless you, sir/madame

Что такое Шотландия?



(a) Страна голоногих дикарей в юбках

(b) Одна из составляющих Соединенного Королевства

(c) Дождь, ветер, шерстистые коровы, американские туристы

(d) Freeeeedoooom!

Вы в переполненном пабе на окраине города в пятницу вечером. Что заказываем?

(а) Пиво или сидр

(b) Бокал вина

(с) В пятницу меня в паб не затащишь, мне жизнь дорога

(d) Я же в Англии, буду пить чай с молоком

Вы идете по лондонской улице и видите зеленый домик. Например, такой, как на иллюстрации. Что там?

(a) Это закрытые клубы – секретные кафе для голодных таксистов

(b) Уличный туалет

(c) Это кабинки для переодевания секретных агентов MI6 под прикрытием

(d) Какая-то прелестная бесполезная архаика, как полицейские будки в сериале Doctor Who

Кто управляет страной?

(a) Этот, лохматый

(b) Правительство, одобренное парламентом

(c) Миссис Джонс, когда у нее остается время между завариванием чая и пересаживанием бегоний

(d) Королева

Легко ли побывать в Букингемском дворце?



(a) Можно, но нужно записываться на полгода вперед (кстати, на Гарри Поттера тоже)



(b) Можно, но нужно быть знаменитостью и получить специальное приглашение

(c) Можно, но зачем?

(d) Ни за что, простой человек никогда не сможет попасть в резиденцию королевы

Что такое Home Office?

(a) Министерство внутренних дел Великобритании

(b) Рабочее место, оборудованное дома на карантине

(c) Исчерпывающее описание образа жизни лондонского банкира

(d) Бессмыслица какая-то

Январь. Вы выходите из дома и обнаруживаете себя в толпе блондинок в блестящих маечках и мини-юбках. Что происходит?

(a) Все нормально, обычный пятничный вечер в Ньюкасле

(b) Глобальное потепление?

(c) Девочки, куда же вы?

(d) Наверное, снимают кино

Toad in a hole?

(a) Спасибо, с удовольствием, люблю английскую кухню

(b) Какой-то термин из крикета?

(c) Неофициальное прозвище парламентария, много лет избираемого от одного и того же округа

(d) Фу, как неприлично!

Больше ответов «а»



Вы явно отличаете бульдога от мопса, Манчестер от Ливерпуля и не заблудитесь в незнакомом ночном городе, если этот город в Англии. Поздравляем!

Больше ответов «b»



Кое-что об Англии вы знаете, но пока в пределах школьного учебника.

Больше ответов «с»



Не знаем, сколько лет вы прожили в Великобритании, но английский юмор вы явно цените и любите. Что вы предпочитаете: «Летающий цирк Монти Пайтона», шоу Фрая и Лори, Little Britain или Still Game?

Больше ответов «d»



Похоже, вы знаете об Англии только по книгам. Или никогда не покидали пределов своего поместья. Попробуйте как-нибудь при случае одеться попроще и выйти на улицы Лондона, пообщаться с народом – вам понравится!

Подготовила Вера Щербина