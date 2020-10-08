В Шотландии запретили подавать алкоголь в пабах до 25 октября

Причина – резкий рост новых случаев заражения коронавирусом

7 октября первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о новых ограничениях для пабов, ресторанов и кафе, пишет The Guardian. Причиной их введения стал резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в Шотландии у 1054 человек выявили COVID-19.

Начиная с пятницы, 9 октября, заведения переходят на сокращенный режим работы – с 6:00 до 18:00. Временно запрещается продажа алкоголя для употребления в помещениях. Его можно продавать до 22:00 только в том случае, если посетители будут размещаться на открытых верандах или столиках на улице.

В пяти регионах Шотландии будет разрешено работать только тем ресторанам, которые не торгуют алкоголем. В их число вошли Грейтер-Глазго и Клайд, Ланаркшир, Лотиан, Эйршир и Арран, а также Форт-Уэлли. Жителям этих регионов рекомендуется не покидать дом без особой необходимости.

Принятые меры будут действовать чуть более двух недель – до 25 октября. Шотландское правительство выделит £40 млн, чтобы покрыть убытки в ресторанах и кафе.