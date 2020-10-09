Две трети британцев выступают за ужесточение правил въезда для граждан ЕС после «Брекзита»

Но только 15% доверяют нынешнему правительству
Две трети британцев считают, что после окончания переходного периода «Брекзита» граждане ЕС должны получать разрешение на въезд в Великобританию, пишет The Guardian.
Опрос Национального центра социальных исследований (NCSR) показал, что 62% жителей Великобритании поддерживают ужесточение правил въезда в страну. Однако в 2016 году за это выступали 74% граждан.
Большинство опрошенных поддерживают принцип одинакового отношения к иммигрантам вне зависимости от страны происхождения. Так, 55% британцев считают, что переехать в Великобританию из Франции должно быть не сложнее и не легче, чем из Пакистана.
80% выступают за то, чтобы врачи имели приоритет при подаче документов на рабочую визу и только 18% говорят то же самое о банкирах.
Страна по-прежнему разделена по поводу влияния «Брекзита» на будущее страны. 51% боится обвала экономики после выхода Великобритании из ЕС и примерно столько же человек рады тому, что Британия сможет устанавливать свои законы без оглядки на альянс.
Если в 2016 году правительству безоговорочно верили 22% граждан, то в 2020-м – всего 15%; это самый низкий показатель за 40 лет. Еще 34% открыто признались в недоверии к правительству по любому поводу.
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