Две трети британцев выступают за ужесточение правил въезда для граждан ЕС после «Брекзита»

Но только 15% доверяют нынешнему правительству

Две трети британцев считают, что после окончания переходного периода «Брекзита» граждане ЕС должны получать разрешение на въезд в Великобританию, пишет The Guardian.

Опрос Национального центра социальных исследований (NCSR) показал, что 62% жителей Великобритании поддерживают ужесточение правил въезда в страну. Однако в 2016 году за это выступали 74% граждан.

Большинство опрошенных поддерживают принцип одинакового отношения к иммигрантам вне зависимости от страны происхождения. Так, 55% британцев считают, что переехать в Великобританию из Франции должно быть не сложнее и не легче, чем из Пакистана.

80% выступают за то, чтобы врачи имели приоритет при подаче документов на рабочую визу и только 18% говорят то же самое о банкирах.

Страна по-прежнему разделена по поводу влияния «Брекзита» на будущее страны. 51% боится обвала экономики после выхода Великобритании из ЕС и примерно столько же человек рады тому, что Британия сможет устанавливать свои законы без оглядки на альянс.