Италия ввела обязательное тестирование на COVID-19 для прибывающих из Британии

Тест необходимо сделать за 72 часа до поездки

Италия ввела обязательное тестирование на COVID-19 для прибывающих из Великобритании, Испании, Франции, Греции, Хорватии, Мальты, Нидерландов, Бельгии и Чехии, сообщает Mirror. Тест необходимо сделать за 72 часа до поездки, чтобы успеть получить результат на руки.

В Великобритании зафиксировано 136,6 случая заболевания коронавирусом на 100 тыс. человек. В Италии этот показатель составляет всего 31,6, пишет The Telegraph.

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало рекомендации для выезжающих в Италию. В ведомстве советуют не обращаться в NHS за тестом (чтобы не нагружать медслужбу), а заказать его у частных компаний. Тестирование можно пройти и в некоторых итальянских аэропортах, но лучше получить результат и никуда не поехать, чем самоизолироваться в другой стране, предупреждает Форин-офис.

Италия считается безопасным туристическим направлением для британцев. По приезду оттуда им не нужно будет отправляться на двухнедельный карантин. Актуальную информацию по ограничениям на поездки для жителей Великобритании можно найти на сайте правительства.