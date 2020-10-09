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Более 100 тыс. пациентов ждут начала лечения больше года

Более 100 тыс. пациентов ждут начала лечения больше года
Фото:123rf.com

Эпидемия коронавируса влияет на скорость лечения других болезней

Эпидемия коронавируса повлияла на скорость лечения других болезней в Британии, сообщает портал Yahoo News. Согласно данным NHS England за август 2020 года, 111 тыс. человек ждут начала планового лечения больше года. Для сравнения, в 2019 году с такой задержкой столкнулись всего 1236 пациентов.

Если в августе 2019 года к онкологам обратились более 200 тыс. человек, то в этом году врачи общей практики выписали 169,6 тыс. направлений – на 15% меньше.

По словам многих, сейчас им приходится ждать порядка полутора месяцев для прохождения МРТ или УЗИ. В августе 2020 года число таких пациентов достигло 472 тыс.

Общее количество пациентов в английских больницах снизилось за год на 43%. По словам экспертов, некоторые люди избегают посещения медицинских учреждений из-за боязни подхватить коронавирус. «Больницы NHS стремятся вернуться к прежним показателям, однако пока им не удается это сделать», – прокомментировал цифры сотрудник больничного траста Nuffield Trust Джон Эплби.

«NHS нужны новые сотрудники и дополнительные помещения. В противном случае зимой количество пациентов с отличными от COVID-19 заболеваниями упадет еще сильнее», – заявил старший научный сотрудник благотворительной организации Health Foundation Тим Гарднер.

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