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«Тотальный диктант» пройдет 17 октября в онлайн-формате

«Тотальный диктант» пройдет 17 октября в онлайн-формате
Фото:123rf.com

Участники напишут его, не выходя из дома

В 2004 году студенты Новосибирского государственного университета решили проверить свою грамотность и провели первый «Тотальный диктант» – акцию, во время которой любой желающий мог прийти и написать текст под диктовку, а потом получить оценку собственной грамотности. Спустя несколько лет акция превратилась в глобальное мероприятие, которое проходит одновременно в сотнях городов по всему миру.

В этом году диктант состоится 17 октября. В связи с пандемией коронавируса он пройдет в онлайн-формате. Участники напишут диктант дома под трансляцию на сайте, а потом смогут проверить ошибки онлайн. Трансляция начнется в 12:00 по лондонскому времени. Для участия необходима регистрация на сайте totaldict.ru/london

Текст «Тотального диктанта» в 2020 году будет посвящен изобретателю Константину Циолковскому. Его автором станет писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов.

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