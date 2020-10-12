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Туалет викторианской эпохи в центре Лондона превратили в бар

Туалет викторианской эпохи в центре Лондона превратили в бар
Фото:instagram.com/wcbarslondon

Необычное заведение откроется в ноябре

Бывший общественный туалет Викторианской эпохи на Гилфорд-стрит в Лондоне превратили в самый настоящий бар, рассказывает портал Secret London. WC Bloomsbury обещает открыться для посетителей в ноябре, однако точная дата пока неизвестна. Аббревиатуру WC можно расшифровать и как Water Closet, и как Wine&Charcuterie («вино и закуски из мяса»).

Владельцы заведения, компания Clapham Leisure, постарались оставить интерьер в целости и сохранности: они не стали трогать оригинальную плитку и мраморные полы, а на месте кабинок поставили деревянные столики с мягкими диванами. Над барной стойкой можно увидеть портрет Томаса Корама, знаменитого британского филантропа, который в 1752 году основал лондонскую больницу для подкидышей в Блумсбери.

Меню пока держится в секрете, однако владельцы обещают удивить посетителей разнообразием вин и коктейлей, а также закусками – от редких видов сыров до стейков с различными соленьями и соусами чатни.

Бар располагается по адресу: Guildford Street, Holborn, WC1N1EH, ближайшая станция метро – Russell Square. Еще одно заведение подобного рода, WC Clapham, можно найти по адресу: Clapham Common South Side, Clapham, SW4 7AA.

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