Великобритания будет ловить нелегальных мигрантов с помощью сетей

Их число растет с каждым годом

Число нелегальных мигрантов, прибывающих на территорию Соединенного Королевства через пролив Ла-Манш, растет с каждым годом, пишет The Guardian. Только в 2020 году до британских берегов добрались 7 тыс. человек.

Министерство внутренних дел рассматривает несколько способов прекращения нелегальной миграции: отправлять соискателей убежища на острова Вознесения и Святой Елены, создавать искусственные волны у берегов, не давая суднам причалить к берегу, или использовать сети для остановки лодок.

О последнем варианте СМИ рассказал бывший морской пехотинец, а ныне один из сотрудников министерства внутренних дел Дэн О’Махони. По его словам, большинство мигрантов прибывает на винтовых катерах. Если на винт намотается сеть, то судно встанет в открытом море, и его будет проще поймать британской береговой охране. О’Махони утверждает, что это лишь одна из тактик, которую ведомство надеется внедрить в этом году.

Ранее министр внутренних дел Прити Пател заявила о намерении сократить нелегальную миграцию и остановить поток беженцев в страну. Она готова пойти на крайние меры, даже если «после этого ее рейтинги упадут».