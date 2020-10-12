subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Великобритания будет ловить нелегальных мигрантов с помощью сетей

Великобритания будет ловить нелегальных мигрантов с помощью сетей
Фото:123rf.com

Их число растет с каждым годом

Число нелегальных мигрантов, прибывающих на территорию Соединенного Королевства через пролив Ла-Манш, растет с каждым годом, пишет The Guardian. Только в 2020 году до британских берегов добрались 7 тыс. человек.

Министерство внутренних дел рассматривает несколько способов прекращения нелегальной миграции: отправлять соискателей убежища на острова Вознесения и Святой Елены, создавать искусственные волны у берегов, не давая суднам причалить к берегу, или использовать сети для остановки лодок.

О последнем варианте СМИ рассказал бывший морской пехотинец, а ныне один из сотрудников министерства внутренних дел Дэн О’Махони. По его словам, большинство мигрантов прибывает на винтовых катерах. Если на винт намотается сеть, то судно встанет в открытом море, и его будет проще поймать британской береговой охране. О’Махони утверждает, что это лишь одна из тактик, которую ведомство надеется внедрить в этом году.

Ранее министр внутренних дел Прити Пател заявила о намерении сократить нелегальную миграцию и остановить поток беженцев в страну. Она готова пойти на крайние меры, даже если «после этого ее рейтинги упадут».

profile-sample2
Борис Джонсон представил трехуровневую систему ограничений
12-10-2020
profile-sample2
Лучшие приборы для укладки волос
12-10-2020
profile-sample2
Театры и оркестры получат финансовую помощь от государства
12-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.