Лучшие приборы для укладки волос

Обладательницы прямых волос часто мечтают о роскошных локонах, а девушки с кудрявыми волосами время от времени хотят их выпрямить. К счастью, индустрия красоты настолько развита, что сегодня без труда (читай: без нагревания железных расчесок и кипячения бигуди) можно создать практически любую укладку не выходя из дома. Главное – выбрать качественный прибор, который прослужит вам не один год и не только поможет сделать идеальную укладку, но и защитит волосы от высоких температур и даже улучшит их состояние.

Выбираем фен

Почти все профессиональные, предназначенные для салонов модели фенов имеют особый угол наклона ручки, затрудняющий укладку самому себе, поэтому, несмотря на отличные исходные данные, такой фен вряд ли будет прост в домашнем обращении. Лучше выбрать модель мощностью 1,5–2 кВт, у которой есть кнопка для холодного воздуха (это важный завершающий этап укладки) и ионизатор. Волосы, обработанные ионами, практически не накапливают статическое электричество, дольше блестят и легче укладываются.

Подумайте, действительно ли вам нужны специальные насадки (диффузоры, концентраторы, щетки) для создания особой укладки. Если у вас короткая стрижка или, наоборот, длинные волосы, совершенно бесполезным окажется диффузор, тогда как для создания локонов на волосах средней длины он просто незаменим. А концентратор окажется кстати, если вы хотите не просто высушить волосы, но и придать прическе определенный силуэт, например приподнять волосы у корней или вытянуть их с помощью фена и щетки.

Бестселлеры:

GHD Air Hair Dryer (£109)

BABYLISS PRO SPEED 2200 (£30)

Dyson Supersonic Hairdryer (£299,99)

Glamoriser Salon Results Hairdryer (£69,99)

Выбираем утюжок для волос

При выборе утюжка важно обратить внимание на рабочую поверхность. Приборы с металлическими пластинами остались в далеком прошлом, поскольку они неравномерно проводят тепло и буквально жгут волосы. Сегодня самыми качественными и наименее вредными для волос считаются утюжки с керамической и титановой основой, они отличаются устойчивой и равномерной теплопроводностью и легко скользят по волосам.

Необходимо, чтобы пластины были идеально гладкими: если они будут шероховатыми или с неровными краями, то во время разглаживания станут разрушать чешуйчатый слой волос, что приведет к их ломкости. Хорошо, если утюжок имеет ионное покрытие: в составе такого покрытия имеются заряженные частицы, которые придают блеск, снимают статическое электричество, а также делают волосы гладкими и шелковистыми.

Важен и размер покрытия: чем шире поверхность нагревания, тем более густую прядь вы сможете выпрямить за один подход. Утюжки с широкими пластинами хороши для густых, длинных, а также непослушных волос, но не подходят для коротких волос. Кроме того, утюжками с широкими пластинами невозможно завить волосы, поэтому, если вы хотите использовать их не только для выпрямления, а еще и для завивки, лучше выбирать приборы со средней шириной покрытия, 23–25 мм. Обратите внимание, закруглены ли у пластин края. Если закруглений нет, завить локоны не получится.

Немаловажный фактор при выборе утюжка – его мощность (она варьируется от 30 до 170 Вт): от нее зависит, насколько долго прослужит инструмент. Имеет значение и регулятор температуры. Если его нет, прибор будет автоматически нагреваться на максимальные 220 градусов, а это может оказаться чересчур, особенно если волосы у вас тонкие, сухие и ослабленные.

Бестселлеры:

GHD GOLD MAX STYLER (£149)

CLOUD NINE The Original Iron (£149)

Trevor Sorbie Keratin+Argan 235ºC Power Hair Straightener (£19,99)

Glamoriser Blue Smart Straightener (£129,99, со скидкой £79,99)

Как чистить утюжок

Если вы используете средства для укладки волос непосредственно перед вытягиванием, на пластинах может оставаться липкий налет, который при последующем нагревании будет гореть. Кроме того, укладочные средства, накапливаясь на пластине, делают поверхность шероховатой, из-за чего волосы будут повреждаться. Поэтому каждый раз после укладки, когда косметические средства еще не успели застыть на пластинах, осторожно протрите утюжок хлопковой тканью, смоченной в мыльном растворе или спиртосодержащем тонике.

Инвестиция в здоровье волос

Согласно отзывам наиболее желанный и популярный (при этом также самый дорогостоящий) бренд устройств для укладки волос – Dyson. Новинка бренда – многофункциональный прибор для укладки Dyson Airwrap Styler.

В набор Dyson Airwrap входят цилиндрические насадки для создания локонов или волн, а также щетки для разглаживания и придания объема. Используя сочетание содержащейся в волосах влаги с мощным воздушным потоком и контролируемым нагревом, Dyson Airwrap позволяет сушить и укладывать волосы одновременно, причем без экстремальных температур.

Как это работает? Благодаря эффекту Коандэ волосы притягиваются к поверхности щетки, воздух проходит вдоль прядей, выпрямляя и разглаживая их. Dyson был бы не Dyson, если бы не оснастил свой прибор для укладки ультратехом, а именно интеллектуальной системой контроля температуры исходящего воздуха. Airwrap измеряет температуру воздушного потока более 40 раз в секунду, контролируя нагревательный элемент, чтобы температура не поднималась выше 150 градусов – это помогает предотвратить повреждение волос от воздействия экстремальных температур.

Но и стоит прибор немало – £399,99 за один из наборов Dyson Airwrap Styler Smooth+Control либо Volume+Shape (по три насадки в каждом) и £499,99 за набор со всеми пятью насадками.