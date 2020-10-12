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Театры и оркестры получат финансовую помощь от государства

Театры и оркестры получат финансовую помощь от государства
Фото:123rf.com

Правительство выделит £257 млн на их поддержку во время пандемии

Более 1,3 тыс. организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, получат финансовую помощь от государства, пишет The Guardian. Правительство выделит £257 млн на поддержку театров, оркестров и концертных площадок.

Лондонский симфонический оркестр получит £846 тыс., а Ливерпульская филармония (Royal Liverpool Philharmonic) – £748 тыс. С помощью этих денег ливерпульские музыканты запишут несколько выступлений, которые потом будут выложены на стриминговые платформы.

Лондонскому театру «Янг-Вик» (Young Vic) дадут £961 тыс., чтобы он мог подготовиться к открытию сезона и провести рекламную кампанию. Королевский балет Бирмингема под руководством Карлоса Акосты получит £500 тыс., чтобы компенсировать убытки от отмененных гастролей.

Деньги выделило министерство финансов Великобритании, а их распределением занялся совет по делам искусств Англии (The Arts Council England). Финансовая помощь по-прежнему направлена на поддержку организаций, а не конкретных музыкантов, однако министр культуры Великобритании Оливер Дауден уверен: это сохранит рабочие места и поможет сфере искусства пережить тяжелый период.

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