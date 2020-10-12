Новые меры по борьбе с коронавирусом будут пересматривать раз в месяц

12 октября Борис Джонсон представил трехуровневую систему ограничений для борьбы с коронавирусом, сообщает Sky News. Она будет действовать на всей территории Англии. В зависимости от количества новых случаев COVID-19 регионы разделят на три группы – со средним, высоким и очень высоким риском заражения.

Для регионов, входящих в первую группу, ничего не поменяется. Там по-прежнему будут действовать «правило шести» и ограничение на работу ресторанов и пабов до 22:00.

В регионах второй группы будут действовать «правило шести», ограничение на работу ресторанов и запрет на общение людей из разных домохозяйств в помещении.

В регионах третьей группы будут установлены самые жесткие ограничения. Они включают в себя закрытие пабов, баров, спортзалов, казино. Людям из разных домохозяйств запрещено общаться друг с другом как в помещении, так и на улице. Однако университеты, школы и магазины продолжат работу.

Посмотреть, в какой группе находится ваш населенный пункт, можно по ссылке.

Регионы с очень высоким уровнем заражения получат дополнительную финансовую поддержку от правительства. Кроме того, оно выделит £1 млрд всем муниципалитетам Англии для борьбы с коронавирусом, сообщает The Guardian.

Меры по борьбе с коронавирусом будут пересматривать раз в месяц. На 12 октября в Великобритании зафиксировано 13972 случая заражения коронавирусом, более 50 человек скончались.