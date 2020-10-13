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Экзамены GCSE и A-level сдвинут на июнь

Экзамены GCSE и A-level сдвинут на июнь
Фото:commons.wikimedia.org

У школьников будет время наверстать упущенный материал

Большинство экзаменов GCSE и A-level в 2021 году пройдут на три недели позже обычного, пишет Metro News. Таким образом у школьников будет больше времени на подготовку. Многие отстали от школьной программы из-за перехода на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса.

Летние экзамены пройдут с 7 июня по 2 июля. Результаты экзаменов AS и A-level будут известны 24 августа, а GCSE – 27 августа.

Единственное исключение сделано для GCSE по английскому языку и математике, которые состоятся в мае. «Мы дадим молодым людям возможность продемонстрировать, на что они способны», – заявил министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон.

В этом году экзамены отменили из-за эпидемии коронавируса. Министерство образования предложило учителям самим выставить оценки, а затем скорректировало их по специальному алгоритму, разработанному регулятором Ofqual. Предполагалось, что это позволит избежать намеренного завышения оценок. Однако использовавшаяся для расчета математическая модель занизила оценки почти 40% выпускников. Многие из них потеряли шанс поступить в вуз или колледж.

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