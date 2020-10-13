Онлайн-акция «Россия в зарубежье»

Новая акция Россотрудничества для тех, кто любит фотографировать

Россотрудничество объявило о начале онлайн-акции «Россия в зарубежье». Если вы наблюдательны и любите фотографировать, то этот конкурс – для вас!

Участники должны выложить на своей открытой странице в социальной сети фото- или видеорепортаж из любого населенного пункта, находящегося не в России. Крайний срок – до 1 ноября 2020 года включительно.

В публикации необходимо отметить аккаунт Россотрудничества и поставить теги #РСРоссияВЗарубежье и # RSRussiaInTheWorld или отправить заявку на RSRussiaInTheWorld@yandex.ru

Репортажи участников будут оцениваться по следующим критериям:

‒ соответствие тематике акции;

‒ художественный уровень фото или видео;

‒ оригинальность подачи материала;

‒ техническое качество.

Можно использовать старые фотографии, например, сделанные в отпуске. Если вы живете не в России, акция – это отличный повод прогуляться по городу Вы можете посетить памятники русским историческим деятелям, пройтись по улицам с русскими названиями или даже заглянуть в ресторан с русской кухней.

Итоги акции будут подведены 5 ноября. Победители получат призы от Россотрудничества.