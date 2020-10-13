Онлайн-акция «Россия в зарубежье»

Новая акция Россотрудничества для тех, кто любит фотографировать
Россотрудничество объявило о начале онлайн-акции «Россия в зарубежье». Если вы наблюдательны и любите фотографировать, то этот конкурс – для вас!
Участники должны выложить на своей открытой странице в социальной сети фото- или видеорепортаж из любого населенного пункта, находящегося не в России. Крайний срок – до 1 ноября 2020 года включительно.
В публикации необходимо отметить аккаунт Россотрудничества и поставить теги #РСРоссияВЗарубежье и #
Репортажи участников будут оцениваться по следующим критериям:
‒ соответствие тематике акции;
‒ художественный уровень фото или видео;
‒ оригинальность подачи материала;
‒ техническое качество.
Можно использовать старые фотографии, например, сделанные в отпуске. Если вы живете не в России, акция – это отличный повод прогуляться по городу Вы можете посетить памятники русским историческим деятелям, пройтись по улицам с русскими названиями или даже заглянуть в ресторан с русской кухней.
Итоги акции будут подведены 5 ноября. Победители получат призы от Россотрудничества.
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