﻿﻿﻿﻿﻿

Онлайн-акция «Россия в зарубежье»

Онлайн-акция «Россия в зарубежье»

Новая акция Россотрудничества для тех, кто любит фотографировать

Россотрудничество объявило о начале онлайн-акции «Россия в зарубежье». Если вы наблюдательны и любите фотографировать, то этот конкурс – для вас!

Участники должны выложить на своей открытой странице в социальной сети фото- или видеорепортаж из любого населенного пункта, находящегося не в России. Крайний срок – до 1 ноября 2020 года включительно.

В публикации необходимо отметить аккаунт Россотрудничества и поставить теги #РСРоссияВЗарубежье и #RSRussiaInTheWorld или отправить заявку на RSRussiaInTheWorld@yandex.ru

Репортажи участников будут оцениваться по следующим критериям:
‒ соответствие тематике акции;
‒ художественный уровень фото или видео;
‒ оригинальность подачи материала;
‒ техническое качество.

Можно использовать старые фотографии, например, сделанные в отпуске. Если вы живете не в России, акция – это отличный повод прогуляться по городу Вы можете посетить памятники русским историческим деятелям, пройтись по улицам с русскими названиями или даже заглянуть в ресторан с русской кухней.

Итоги акции будут подведены 5 ноября. Победители получат призы от Россотрудничества.

profile-sample2
Спецпроект «Русский язык с колыбели»: разговоры с мамой
14-10-2020
profile-sample2
Ягодка опять
13-10-2020
profile-sample2
Онлайн-акция «Россия в зарубежье»
13-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.