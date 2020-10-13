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Россия вводит единую электронную визу с 2021 года

Россия вводит единую электронную визу с 2021 года
Фото:123rf.com

Находиться по ней в стране можно до 16 суток

С 1 января 2021 года в России начнет действовать единая электронная виза, сообщает посольство РФ в Лондоне. Правительство Российской Федерации утвердило перечень из 52 государств, граждане которых смогут ее оформить.

Находиться по этой визе в стране можно будет до 16 суток. Срок ее выдачи составит не более 4 календарных дней с даты подачи заявления. Визу можно оформить для краткосрочного пребывания с гостевым или деловым визитом, для приезда в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных и спортивных мероприятиях.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал еще в 2017 году, но предполагал ряд ограничений. Иностранные граждане могли въехать в Россию только через пограничные пункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях и не имели права покидать пределы этих регионов.

С 2021 года электронная виза будет действовать по всей России. Туристы смогут пересечь границу через специально оборудованные пункты пропуска и путешествовать в любой регион.

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