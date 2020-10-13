Названы города с самой доступной арендой жилья

Дарем находится на первом месте, а вот Оксфорд замыкает рейтинг

Инвестиционная компания Open Property Group опубликовала рейтинг британских городов по стоимости аренды жилья, пишет PropertyWire. Согласно этому списку жилье дешевле всего снимать в Дареме: арендатор потратит лишь пятую часть своей зарплаты (21%).

Следом в рейтинге располагается Халл, стоимость аренды в котором не превысит 23% от ежемесячного дохода. Чуть ниже по списку идут Сток-он-Трент, Дерби и Карлайл (все по 24%). На противоположном конце рейтинга – Оксфорд: местные арендаторы тратят до двух третей дохода, чтобы оплатить жилье.

Доступные дома и квартиры по большей части располагаются на севере страны. Единственным исключением из правила стал Манчестер: съемщики жилья оставляют там 39% своей зарплаты. Директор Open Property Group Джейсон Харрисон-Коэн утверждает, что к повышению цен привела растущая популярность города и постоянный приток людей.

«Я заметил, что количество доступного жилья уменьшается. Из-за пандемии коронавируса, падения экономики и растущей безработицы арендодатели не хотят рисковать», – говорит Джейсон Харрисон-Коэн. Open Property Group рекомендует не тратить на аренду более 30% дохода. В противном случае это может серьезно повлиять на качество жизни.

Примечательно, что Дарем возглавляет рейтинг второй год подряд, пишет Metro. А вот самым дорогим городом 2019 года был не Оксфорд, а Брайтон.