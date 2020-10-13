Уровень безработицы может вырасти до 8,5% к началу 2021 года

Число безработных растет, несмотря на принимаемые меры

Уровень безработицы в Великобритании продолжает расти, несмотря на принимаемые меры по сохранению рабочих мест, пишет BBC. Если во втором квартале 2020 года он увеличился до 4,1%, то сейчас составляет 4,5%.

По данным Национальной статистической службы (ONS), в сентябре число безработных превысило 1,5 млн. На пособие по безработице теперь претендуют 2,7 млн человек.

С 1 ноября государство будет компенсировать две трети дохода сотрудникам, чья компания была вынуждена прекратить работу из-за правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Однако эксперты говорят, что это не спасет ситуацию, а новые ограничения только ухудшат ситуацию на рынке труда.

Аналитики банка Citibank прогнозируют рост уровня безработицы до 8,5% к началу 2021 года.

В последний раз такие цифры Великобритания видела в начале 1990-х годов. «Пандемия коронавируса привела к глубокой рецессии, и самое худшее еще впереди», – заявил главный экономист консалтинговой компании Capital Economics Пол Дейлс.

По мнению Конгресса профсоюзов Британии (TUC), правительство не оказывает людям должной поддержки. Ранее министр финансов Риши Сунак пессимистично заявил, что не сможет спасти все рабочие места.