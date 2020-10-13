﻿﻿﻿﻿﻿

Ягодка опять

Ягодка опять
фото123rf.com

Дикая еда и foraging (то есть сбор грибов и ягод) – тот новый тренд, о котором можно сказать, что это хорошо забытое старое. В мягком климате Британии сезон сбора диких ягод и прочих даров природы тянется чуть ли не до ноября, поэтому октябрь – самое время этим заниматься этим. Попробуйте открыть для себя ягодный сезон по-осеннему и заодно узнать вкус незнакомых ягод.

pixabay.com

Ежевика (bramble)

Этот самый зловредный английский сорняк еще в августе обрастает гроздьями темно-фиолетовых, почти черных ягод, которые не опадают вплоть до заморозков. В Британии ежевику собирают издревле, еще с кельтских времен: друиды использовали ее в ритуалах, а домохозяйки делали из нее вино, которое во многих частях страны до сих пор популярно.

123rf.com

Домашнее виноделие – занятие на любителя. Если вы не входите в их число, добычу вполне можно пустить на изготовление джема, варенья или желе. Рецепт обычный: нужно добавить 500 г сахара в 1 кг ягод и варить смесь на очень медленном огне, пока капля варенья не перестанет растекаться по тарелке.

freepik.com

Но есть пара особенностей, которые стоит учесть. Во-первых, ежевика не очень хорошо желируется, так что для изготовления желе лучше взять не обычный, а пектиновый сахар. Во-вторых, при нагревании ягода сильно теряет вкус и запах, поэтому варить ее лучше не в чистом виде, а смешав в равных пропорциях с мелко порезанными яблоками. Ежевичный джем отлично подходит для тостов, также его традиционно добавляют при тушении мяса: гуся, утки или дичи.

Клюква (cranberry)

В Британии всем известную клюкву обычно собирают не в заболоченных лесах, а на торфяных пустошах. Клюквенный сезон тут очень долгий и длится до декабря. Ягоды ничем не отличаются от собранных на просторах средней полосы, но иногда обладают специфическим дымным запахом – из-за того, что растут на торфяных болотах.

123rf.com

Варенье из клюквы варят редко, чаще ее едят свежей, протерев с сахаром в пропорции 1:1, или добавляют при жарке утки, гуся, дичи или свинины. Можно пойти и другим традиционным – сделать к Рождеству домашний клюквенный соус. Все, что нужно, – растворить 100 г темного сахара мусковадо в 100 мл апельсинового сока, довести смесь до кипения, добавить 250 г свежей клюквы и цедру одного клементина и варить на медленном огне 10–15 минут. Такой соус можно законсервировать, а можно оставить свежим, он отлично хранится в холодильнике пару недель.

123rf.com

Бузина (elderberry)

В России бузину обычно не собирают, считая ядовитой, однако она съедобна. Ягоду отличают довольно сильная горчинка, которая хорошо заметна в чем угодно, очень сильный характерный запах и низкое содержание пектина.

123rf.com

В Англии бузина со Средневековья считалась растением злых сил, но это не мешало англичанам употреблять ее в пищу. Собирают бузину, когда она полностью поспевает и приобретает интенсивный темно-фиолетовый цвет. Кисти обрывают целиком: мелкие ягодки удобнее отделить от кисти дома, используя вилку.

Из урожая можно сделать вино, можно – джем, а можно и чатни. Чтобы конечный продукт не получился слишком горьким, лучше смешать бузину с яблоками. Как вариант, можно просто добавить горсть бузины в начинку при изготовлении яблочного пирога или сделать из нее такой же соус, как из клюквы.

Мой любимый вариант – сироп. Он тоже будет горьковатый, но при добавлении пары ложек в чай, пудинг или мороженое получается очень вкусно. Для приготовления сиропа нужно залить очищенные ягоды водой, поварить 20 минут, а затем процедить через марлю или тонкое кухонное полотенце. Отвар смешать с сахаром в пропорции 500 г сахара на каждые 500 мл отвара, довести до кипения и разлить по стерилизованным бутылкам. Такой сироп хранится даже без холодильника.

Терновник (sloe, blackthorn)

Дикий терновник отличается от садового кислотой и терпкостью, так что вкусной эта красивая ягодка становится только после того, как ее хорошенько прихватит морозом. Происходит это в конце октября – начале ноября. Если ждать ноября не хочется, можно нарвать ягод раньше и перед использованием заморозить их дома, поместив на пару суток в морозилку.

wikimedia.org

Из терновника готовят сиропы, джем, варенье, чатни, соусы, а еще с этой дикой сливой очень вкусно тушить мясо. Но здесь я расскажу, как сделать терновый джин, это очень просто. Поместите в бутылку 500 г ягод, предварительно наколов каждую вилкой, добавьте 250 г сахара и залейте 1 л джина, уберите в темное место и оставьте на пару месяцев, периодически доставайте и встряхивайте. Домашний сливовый джин будет готов через месяц или два. Его хорошо использовать при жарке мяса, в коктейлях и выпечке.

Шиповник (rosehip)

Англичане высокомерно называют шиповник «собачьей розой», но хуже он от этого не становится. У шиповника очень высокое содержание витамина С, и горсть сухих плодов, заваренная на несколько часов в термосе, вполне способна полечить нам и тело, и душу.

wikimedia.org

В постсоветских странах шиповник используют в основном в виде чая, а вот в Западной Европе из свежих ягод принято делать джемы, варенье, сироп и прочие зимние лакомства. Все просто: нужно залить ягоды водой и варить примерно час на слабом огне. Готовый процеженный отвар – основа для приготовления всего остального. Если смешать его с сахаром (500 г на каждые 500 мл отвара), получится сироп; если добавить сахар с пектином и сварить, получится джем или мармелад; если сварить на его основе соус, выйдет чатни.

Рябина (rowan)

wikimedia.org

Англичане, как и мы, любят рябиновые бусы. Рябина издревле считается здесь растением, отгоняющим нечисть, – в старину ветки с ягодами прибивали над порогом дома, чтобы защититься от коварства ведьм и проказ фей. С этой же целью рябину добавляли в фруктовое вино, пироги и в чай. Рябиновые ягоды горчат – пропадает горчинка после примораживания, – поэтому собирать их нужно так же, как терновник: или дождаться хороших заморозков в октябре, или заморозить в морозилке. От этого ягоды становятся более сладкими. Рябину хорошо мочить (в России ее консервируют чаще всего именно так), но годится она и для джемов (лучше в смеси с яблоками), и для соусов, и для сиропов.

pixabay.com

Боярышник (hawthorn)

123rf.com

Боярышник – очень полезная ягода. Полной спелости она достигает в конце сентября. В России боярышник настаивают на спирту или заваривают как чай, а вот англичане используют и другие способы. При этом используется та же технология, что с шиповником: ягоды варят, отвар процеживают, а уже на его основе делают мармелад, джем или соусы. Но если настойка вам роднее, ее тоже вполне можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно засыпать в бутылку свежий боярышник почти доверху, приправить парой-тройкой столовых ложек меда и залить обычной водкой из супермаркета. Хорошо закупорьте бутылку, поставьте в темное место и периодически встряхивайте. Через месяц-другой настойка будет готова.

Облепиха (sandthorn)

В Восточной Европе облепиху выращивают в садах, а для Британии это нативное растение, которое растет в дикой природе. Ягоды поспевают в конце сентября или начале октября. Название «песчаный терн» подскажет вам, где дикую облепиху искать: ею зарастают песчаные пляжи вдоль морского берега – это яркое растение любит взвесь морской воды в воздухе и слегка подсоленную морем почву.

pixabay.com

Из облепихи можно сварить очень необычное варенье. Можно просто добавить горсть ягод в чай или, например, в смузи. Лично я отжимаю сок, а выжимки размалываю в кухонном комбайне и заливаю оливковым маслом в пропорции 5 ст. л. с горкой на 1 ст. масла. Смесь нужно закупорить и оставить на пару недель в темном месте. На выходе получится очень вкусное и полезное домашнее облепиховое масло, которое можно использовать для салатов или в косметических целях. При желании количество выжимок можно увеличить, тогда масло будет более концентрированным и пригодным и для лечения.

pixabay.com

Подготовила Елена Чернова

profile-sample2
Спецпроект «Русский язык с колыбели»: разговоры с мамой
14-10-2020
profile-sample2
Ягодка опять
13-10-2020
profile-sample2
Онлайн-акция «Россия в зарубежье»
13-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.