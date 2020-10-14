«Брекзит» как предчувствие

31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского союза. До конца 2020 года в стране действует переходный период – время для окончательного разрыва старых договоренностей и подписания новых соглашений. Самой обсуждаемой темой в свете этих событий стала сделка с Европарламентом о торговле. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о нежелательности выхода страны из ЕС без этой сделки, однако в то же время заверил общественность в том, что власти готовы к такому развитию событий. Действующее торговое соглашение продлится до конца 2020 года, после чего торговля перейдет в другой формат. Так на что же надеются и чего страшатся британские компании в преддверии выхода с единого рынка?

Страхи

1. Дороже, чем COVID-19

Британские эксперты – представители Лондонской школы экономики и политических наук и исследовательского центра UK in a Changing Europe – опасаются, что из-за «Брекзита» без соглашения ВВП Великобритании может испытать втрое большие потери, чем из-за пандемии коронавируса. Доступ к Европейскому единому рынку будет перекрыт, а Великобритания перестанет получать довольно значимую прибыль, превышающую расходы на членство в ЕС. Как пишет The Guardian, при этом в краткосрочной перспективе для бизнеса и экономики негативный эффект от COVID-19 окажется более болезненным, а в долгосрочной – разрыв с Евросоюзом без сделки усложнит выход из кризиса. По оценке экспертов, выход из ЕС без сделки обойдется Великобритании в 8% ВВП. Однако Банк Англии более оптимистичен: он считает, что к 2022 году из-за коронавируса ВВП сократится только на 1,7%, то есть £40 млрд.

Сейчас Евросоюз обеспечивает Британии возврат инвестиций в размере 10/1. В свою очередь, ежегодно Великобритания вкладывает в европейский бюджет по £340 c каждого домохозяйства, а торговля и инвестиции за счет членства в ЕС возвращают этот вклад, увеличивая его до £3 тыс. в год на семью.

2. Потеря статуса

Лондон может потерять статус мирового финансового центра. Из-за того, что Великобритания и ЕС не могут договориться о торговых отношениях, многие компании бегут из Лондона в другие страны Евросоюза. Кроме того, во Франкфурте уже появилось много новых мест в банковском секторе.

Если Великобритания и ЕС не договорятся, многие европейские компании перестанут торговать на Лондонской бирже. Это грозит серьезными потерями. Так, более половины продаж на Лондонской бирже приходится на акции европейских компаний, отмечают эксперты Чикагской биржи опционов Cboe Global Markets Inc.

Опасения инвесторов связаны с тем фактором, что ЕС и Великобритания пока не пришли к соглашениям, которые позволят трейдерам из Евросоюза работать на лондонских биржах. Как отмечает Bloomberg, компании, работающие на британском рынке, уже перевели в ЕС около 7 500 сотрудников, а также активы в размере £1,2 трлн. В то же время свою активность в Лондоне начал наращивать Китай, и это несмотря на общую сложность отношений с Великобританией.

По данным Bloomberg на 8 октября 2020 года, на акции 27 компаний из стран ЕС приходится более половины стоимости всех акций, которые торгуются в Великобритании. В августе общая стоимость акций составила €7,2 млрд.

3. Снижение прибыли и потеря конкурентоспособности

Несмотря на ожидание льгот японским автопроизводителям, автомобильный бизнес может потерять рентабельность. Например, расположенный в Сандерленде завод автомобильного мирового гиганта Nissan Motor, численность сотрудников которого составляет 6 тыс. человек, может испытать серьезные потери из-за введения пошлин на поставку автомобилей в размере 10%. Это касается и других представителей машиностроительной индустрии – BMW AG и Airbus SE, пишет Bloomberg. Помимо введения пошлин, предприятиям придется получать новые лицензии, а на это потребуется много времени. Под наибольшие риски попадут предприятия, у которых производственные цепочки выстроены по обе стороны Ла-Манша.

Эксперты ожидают резкого скачка цен, в том числе и на продукты. Например, цена апельсинового сока и оливкого масла из Испании и Италии может вырасти на 34 и 30% cоответственно. Импортеры продуктов сельского хозяйства после выхода с единого рынка будет вынуждены оплачивать тарифы Всемирной торговой организации (ВТО). Аналогичные тарифы на экспорт могут привести британских аграриев к снижению прибыли и потере конкурентоспособности.

На Евросоюз приходится 46% британского экспорта при почти таких же цифрах по импорту.

4. Падение курса, минусовые ставки

Как заявил Банк Англии, в 2020 году экономика Великобритании может сократиться на 14%, при этом не исключено введение отрицательных ставок. Некоторые инвесторы уверены в том, что вероятность снижения ставок в Великобритании вырастет, если страна не договорится о сделке с ЕС до конца года. Рынки уже оценивают возможность отрицательных ставок к февралю 2021 года, говорят эксперты ING Bank.

Петр Крпата, главный валютный аналитик ING по Европе, Ближнему Востоку и Африке, придерживается мнения, что отрицательные ставки будут продиктованы экономикой, а состояние экономики будет напрямую зависеть от переговоров между Великобританией и ЕС, и замечает: «Если у Великобритании не сложатся торговые отношения с ЕС, Банку Англии придется ослабить денежно-кредитную политику».

Великобритания остро нуждается в иностранных инвестициях для поддержания своей финансовой системы. Некоторые инвесторы считают, что отрицательные ставки могут препятствовать инвестициям в Великобританию и сделать фунт более уязвимым.

В 2020 году евро прибавил 1% по отношению к доллару. Европейский центральный банк предпринял агрессивные шаги по защите экономики региона, в том числе расширил свою программу покупки облигаций. Правительства также рассматривают дополнительные меры, включая выпуск общего долга или создание фонда восстановления.

5. Рост преступности

Разведданные по террористам и организованной преступности, имеющим отношение к Великобритании, будут удалены из баз данных служб безопасности Европейского союза, если «Брекзит» завершится без сделки с ЕС, пишет The Independent.

Как рассказал Джулиан Кинг, еврокомиссар от Британии в Евросоюзе, разница между «Брекзитом» с соглашением и без него очень существенна. И если Великобритания не договорится с Брюсселем, это приведет к серьезным проблемам. «Разведданные Британии, которые хранились в системах ЕС, могут быть удалены, если не будет договоренности о достоверности данных, регулирующей порядок обмена данными», – сказал Кинг во время выступления на конференции Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute) в феврале этого года.

В случае удаления разведданных Туманный Альбион утратит доступ, к примеру, к Европейской службе информации о судимостях. Также Лондон может остаться без замены для европейского ордера на арест.

Надежды

1. Целостность внутреннего рынка

Правительство Британии опубликовало скандальный законопроект, который меняет соглашение о выходе из ЕС и допускает в случае провала переговоров с Брюсселем нарушение взятых Лондоном международных обязательств. Таким образом, Борис Джонсон пытается изменить действующее законодательство.

Проект закона о внутренних рынках регулирует торговлю между частями Соединенного Королевства: Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией – с 1 января. Он предусматривает отсутствие дополнительных проверок для прибывающих из Северной Ирландии товаров, наделение министров британского правительства полномочиями изменять или отменять действие правил таможенных перевозок, которые вступят в силу 1 января, а также отменять ранее принятые обязательства о государственной поддержке бизнеса.

Принятие законопроекта станет односторонним изменением условий договора с ЕС, который Борис Джонсон подписал в январе. Выступая в парламенте 9 сентябра этого года, Джонсон назвал законопроект гарантией целостности внутреннего рынка Британии.

2. Меньше мигрантов

Великобритания вернет себе полный контроль над своими границами – ожидается, что это приведет к снижению числа мигрантов и тем самым создаст расширенные возможности трудоустройства для британских работников и упростит работу государственных служб. Иммиграция полезна для экономики, так как европейские мигранты делают чистый вклад в бюджет Великобритании: налогов они платят больше, чем получают пособий. При снижении числа мигрантов налоговые поступления уменьшатся. Однако желание британцев защититься от наплыва мигрантов из ЕС (он достиг пика в 2015 году), по сути, было одним из важнейших факторов, приведших к «Брекзиту». Оптимисты считали возможным половинчатый вариант, когда можно закрыть границы для мигрантов, но оставить их прозрачными для товаров – Британия очень зависима от единого рынка.

3. Свобода торговли

Благодаря выходу из ЕС Великобритания сможет выиграть от свободы своих собственных торговых соглашений с другими странами, в частности с быстро растущим экспортным рынком Китая и Индии. Правительство Джонсона пытается по максимуму смягчить негативные последствия для британского бизнеса после потери доступа на Европейский единый рынок и в 2019 году подписало соглашения о зоне свободной торговли с 50 странами мира и интеграционными блоками. Идут переговоры о соглашении о зоне свободной торговли с США, прорабатываются аналогичные вопросы с властями Индии, Австралии, Новой Зеландии. Правительство рассчитывает на частичное сокращение зависимости от европейского рынка и планирует перенаправить поставки в бывшие колонии.

4. Новые рабочие места

Европейское членство обходится британскому бизнесу в £600 млн в неделю. Правительство обещает, что, как только страна перестанет ежегодно посылать миллиарды фунтов Брюсселю, она начнет тратить их на собственные нужды: здравоохранение, образование и науку. А компании, избавившись от европейского гнета, смогут открыть новые вакансии и нарастить штат.

5. Снижение цен на недвижимость

Многие винят приезжих в бурном росте цен, из-за которого жилье стало не по карману человеку со средней зарплатой. Как результат, за последние 20 лет средняя по стране цена на дом с двумя спальнями поднялась втрое, до £230 тыс., а доля людей, имеющих дом или квартиру в собственности, резко сократилась.

По данным Institute of Fiscal Studies, среди британцев в возрасте 25–34 лет лишь у 27% есть жилье в собственности, тогда как в конце 1990-х таких было 65%.

Референдум переломил тренд. Как отметил Банк Англии, это особенно коснулось элитных кварталов Лондона, где рынок недвижимости больше, чем в регионах, пострадал от изменений в регулировании и налогообложении, а также от сокращения чистого притока мигрантов из Евросоюза, последовавшего за решением Британии выйти из ЕС. Там цены уже упали.

Общая стоимость всей жилой недвижимости в Великобритании превышает £7 трлн.

Плюс на минус

По расчетам британского Национального института социально-экономических исследований, к 2029 году в результате «Брекзита» ВВП Великобритании снизится на 3,5%. Иностранные инвесторы могли без пошлин экспортировать произведенную продукцию в страны континентальной Европы, развивать кооперацию с тамошними поставщиками сырья и комплектующих, и теперь их пугает неопределенность. Кроме того, в течение ближайших 10 лет производство автомобилей в Великобритании может снизиться на 12%, а приток прямых иностранных инвестиций – на 22%.

Думается, что минусов гораздо больше, чем плюсов. И здесь хочется провести параллель с распадом СССР. Но политикам виднее…