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IKEA начнет принимать обратно старую мебель своего производства

IKEA начнет принимать обратно старую мебель своего производства
Фото:123rf.com

А клиенты получат за это деньги на покупку новой

Шведская компания IKEA объявила, что начнет принимать подержанную мебель своего производства и давать за нее ваучеры на приобретение новой. Акция стартует в 27 странах в так называемую «черную пятницу», 27 ноября, пишет BBC.

Покупателю необходимо доставить мебель в собранном виде в отдел возврата товаров. Там специалист IKEA проверит ее состояние и согласует размер выплаты.

За «практически новую» мебель компания обещает компенсировать 50% стоимости. Если на предмете будут незначительные царапины – то 40%, а за товар с повреждениями или потертостями можно получить только 30%. Компенсацию будут выдавать в виде ваучеров, которыми можно рассчитаться в магазине.

Предложение действует только на предметы мебели без обивки – книжные шкафы, полки, столы, стулья, табуреты. Все, что нельзя будет выставить на продажу, компания пустит на переработку.

Владельцы IKEA обещают открыть более 50 новых магазинов по всему миру в течение года и сократить производственные отходы до минимума к 2030 году. Кроме того, в планах компании создать отдельные пункты приема подержанной мебели.

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