Выпущена новая памятная монета с Тауэром

Королевский монетный двор приурочил ее выход к своему 1100-летию

Королевский монетный двор существует уже более 1100 лет. Сейчас производство монет сосредоточено в валлийском Лантрисанте, однако на протяжении пяти столетий, с 1279-го по 1811-й годы, Royal Mint располагался в Тауэре.

Чтобы отдать дань памяти тем временам, компания выпустила новую монету достоинством £5, пишет BBC. На ее лицевой стороне изображен силуэт одного из окон Белой Башни – центральной башни лондонского Тауэра. Помимо этого, там отчеканена точная копия пенни времен Эдуарда I. Это была одна из первых монет, которую отчеканили в Тауэре.

Дизайн реверса разработал художник Тимоти Ноад. Монету выпустили при поддержке организации Historic Royal Palaces, которая заведует нежилыми королевскими резиденциями. Стоимость — от £13 до £2,6 тыс. в зависимости от материала и вида полировки.

«Сейчас монетный двор располагается в Уэльсе, однако Тауэр всегда будет иметь особое значение для нас», – заявила глава отдела по выпуску памятных монет Клэр Макленнан. В Historic Royal Palaces отметили, что «Royal Mint – это неотъемлемая часть истории Тауэра».