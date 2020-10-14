Лучшие новинки российского кино

Закончились «Кинотавр» и Московский международный кинофестиваль – в этом году они, как обычно, проходили один за другим, но только не летом, а осенью, из-за локдауна. Эти фестивали концентрируют большую часть лучшего российского кино года, формируя тренды или обозначая существующие тенденции. Вот несколько главных фильмов обоих фестивалей. Многие из них скоро выйдут онлайн.

«Kitoboy» Филиппа Юрьева

Юрьев – выпускник легендарной мастерской Алексея Учителя во ВГИКе. Его однокурсники уже давно представили миру свои полные метры, а общее количество их призов исчисляется сотнями. Достаточно сказать, что на прошедшем Венецианском кинофестивале дебютный «Kitoboy» соревновался с «Конференцией» однокашника Юрьева (об этой работе Ивана Твердовского читайте ниже) в программе «Венецианские дни». И победил, получив главный и единственный приз. А потом еще на «Кинотавре» отметился: у фильма приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Владимир Онохов).



Это очень простая история о том, как чукотский юноша влюбился в американскую интернет-проститутку (Кристина Асмус). Он ее видит, она его – нет (потому что чат работает в бесплатном режиме), и чувства в молодом сердце кипят все сильнее. Однажды юноша понимает, что должен отправиться за своей зазнобой через Берингов пролив; в пути его ждут удивительные и опасные приключения. Онохов, как и все остальные люди, сыгравшие жителей рыбацкой деревушки, обыкновенный чукча, непрофессиональный актер, от которого Юрьев за два месяца работы добился кинематографического совершенства.

«Конференция» Ивана Твердовского

«Класс коррекции», «Зоология», «Подбросы» – у Твердовского что ни фильм, то громкий скандал. «Конференция» исключением не стала. Сюжет таков: в центр на Дубровке приезжает монахиня, чтобы арендовать его для странного мероприятия. Она приглашает туда вечером всех, кто был на «Норд-Осте» во время теракта. В зале рассажены надувные манекены, изображающие жертв террористов, и живые люди среди них выглядят диковато. Монахиня предлагает провести что-то вроде перфоманса – вспомнить подробно все детали тех дней, когда обычные московские семьи оказались заложниками на спектакле.



Твердовский перемежает трагедию с фарсом, вымышленное с документальным. В зале сидит актер Филипп Авдеев, который реально был на «Норд-Осте» и сбежал оттуда. А мероприятие между тем приходят разгонять администрация и менты. Все – к давней концепции Твердовского о вечной вине матерей перед детьми, предательстве взрослых и их тотальном лицемерии. У фильма приз за лучший сценарий на «Кинотавре».

«Пугало» Дмитрия Давыдова

На «Кинотавре» Давыдов победил в конкурсе, да еще и удостоился приза Гильдии киноведов и кинокритиков, а выбор жюри и прессы редко совпадает. Но тут явный тренд: якутское кино не первый год производит фурор на фестивалях. У себя на родине оно уже составило какую-то самостоятельную мини-индустрию. Там свои звезды, большая жанровая палитра и характерная эстетика, объединяющая европейское и азиатское кино.

Дмитрий Давыдов – учитель начальной школы, который давно превратил кино из хобби в профессию, но преподавать тоже не бросил. В «Пугале» он рассказал историю женщины средних лет, у которой есть дар исцелять людей через прикосновение телом. Ее ненавидят и боятся местные, она агрессивна и вечно пьяна, но, случись что, к ней идут все – чтобы потом постараться поскорее забыть о ее услугах. Получилась страшная сказка-притча. В главной роли – певица Валентина Романова-Чыскыырай (на YouTube выложено много ее песен), это ее актерский дебют. На «Кинотавре» она получила приз за лучшую женскую роль.

«Блокадный дневник» Андрея Зайцева

Зайцев прежде был известен широкому зрителю как автор прекрасных фильмов о первой любви «Бездельники» и «14+» (последний, пожалуй, один из лучших фильмов на эту тему за всю историю российского кино). Но он еще и титулованный документалист, режиссер фильмов о войне – именно из них выкристаллизовался сияющий льдинками «Дневник», в основу которого легли живые свидетельства блокадников.





Главная героиня – Ольга Берггольц. Сначала она на наших глазах тащит через замерзший город тело мужа, чтобы похоронить, а потом идет по трещащим от стужи улицам к отцу, чтобы проститься с ним, перед тем как тихо умереть. Перемежая германовский реализм и сокуровскую сюрреалистическую поэзию, Зайцев читает закадровый текст, пока в кадре происходит нечто за пределами человеческого восприятия. Замотанные в тряпки серые существа, отдаленно напоминающие людей, бродят среди разбросанных по городу покойников, сверкая еще живыми глазами. И чем документальнее повествование, тем сложнее в это поверить. Фильм получил главный приз ММКФ.

«Гипноз» Валерия Тодоровского

Для Тодоровского возвращение к эстетике его лучших фильмов, прежде всего «Страны глухих», прошло мучительно, но ярко. А проводником стал Максим Суханов, который в том фильме был юродивым гангстером, а здесь превратился в жутковатого властного гипнолога с профессорской степенью. Этот фильм – российский ответ «Мастеру» Пола Томаса Андерсона, а заодно и триллер с финчеровскими нотками.



Главный герой – школьник с давним лунатизмом, который никак не могут излечить. Встреча мальчика со светилом гипноза проходит неожиданно: тот предлагает быть ему скорее другом, чем пациентом, а потом заставляет сомневаться в реальности всего происходящего. Сон уже мало отличается от яви – и девушка, в которую влюбляется главный герой, возможно, просто больная фантазия, от которой необходимо излечиться. Суханов тут часто играет в кадре за десятерых, поэтому и зритель сам тоже временами не знает, спит он сам перед экраном или уже проснулся.