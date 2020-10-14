Гражданам ЕС стало еще труднее получить британское гражданство

30 сентября 2020 года Home Office обновил свое руководство о требовании «хорошего характера» в отношении натурализации, что еще больше затрудняет процесс получения гражданами ЕС британского гражданства.

Новое руководство удваивает — с пяти до десяти лет — период времени, в течение которого некоторые граждане ЕС, чтобы претендовать на британское гражданство, должны иметь в Великобритании комплексное частное страхование по болезни (CSI) или европейскую карту медицинского страхования (EHIC), выданную страной ЕС.

Прежде чем мы подробно обсудим последнее обновление политики, уточним некоторые важные моменты.

Руководство касается только тех, кто планирует получить британское гражданство, причем, как правило, только граждан ЕС и Швейцарии (а также их иждивенцев), которые были студентами или самодостаточными лицами в Великобритании в течение десяти лет, предшествовавших подаче заявления на получение британского гражданства.

Наемные и самозанятые работники не обязаны были иметь CSI или EHIC в прошлом точно так же, как и теперь, в соответствии с обновленным руководством Home Office. Члены семей (по смыслу правил ЕС) работников тоже не обязаны были оформлять CSI или EHIC.

Оценка критерия «хорошего характера» заявителя не вводит требование десятилетнего проживания. Если человек переехал в Великобританию менее десяти лет назад, чиновник Home Office просто проверит место жительства в Великобритании до даты первого прибытия.

В новом руководстве не говорится, что всем без CSI откажут в гражданстве, но и не утверждается обратное.

Если гражданин ЕС не имел страховки или карты, он может подать заявление в Home Office и попросить о «благоразумном подходе» со стороны иммиграционной службы. Однако если заявка будет отклонена, заявитель может потерять уплаченный сбор в размере £1 349,20 (из которых вернут только взнос £80 за церемонию получения гражданства). Отказ может ударить по кошельку, но не запрещает в будущем подавать заявки на натурализацию.

Что изменилось?

Обновленное руководство Home Office гласит: «При оценке того, соблюдал ли человек иммиграционные требования в течение предыдущих десяти лет, вы должны принять во внимание, подпадали ли они под действие правил ЕС от 2016 года или закона об иммиграции 1971 года и соответствовали ли они соответствующим требованиям».

Лица Home Office, принимающие решения при выдаче гражданства, должны изучить статус европейского заявителя в течение десятилетия, предшествующего подаче заявления на получение гражданства, и убедиться, что он законно проживал в стране все это время. Например, лицо, подавшее заявление на получение гражданства 1 ноября 2020 года, будет тщательно проверяться по своему месту жительства вплоть до 1 ноября 2010 года или вплоть до даты первого прибытия в Великобританию (в зависимости от того, какая из этих дат является последней).

Предоставление EEA Settled статуса в рамках схемы EEA Settlement Scheme не освобождает от прошлых «грехов»: «Чтобы претендовать на вид на жительство (Permanent Residence) в соответствии со схемой EEA Settlement Scheme, гражданин ЕС или член его семьи должны были постоянно проживать в Великобритании в течение пяти лет».

И конкретно по поводу комплексного частного страхования по болезни (CSI): «Комплексное страхование по болезни (CSI) является юридическим требованием для студентов ЕС и Швейцарии, самодостаточных лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними в Великобритании. Если у человека не было CSI, задумайтесь, почему у него его не было. Если лицу был предоставлен вид на жительство в соответствии со схемой EEA Settlement Scheme, но оно нарушило правила ЕС от 2016 года из-за отсутствия CSI, вы должны рассмотреть вопрос о том, уместно ли проявлять дискрецию в его пользу. Некоторым заявителям будет отказано в получении вида на жительства на основании отсутствия CSI на более раннем этапе. При рассмотрении вопроса, уместно ли Home Office проявлять осмотрительность, вы должны оценить приведенные причины: почему они тогда не получили CSI?»

В предыдущей версии руководства Home Office не было никакого упоминания о CSI.

Что это означает на практике?

Гражданам ЕС, подающим заявление на получение британского гражданства, зададут вопрос об их проживании в Великобритании в течение десяти лет, предшествующих подаче заявления. Они должны будут предоставить информацию и ее подтверждение в своей заявке.

Затем работники Home Office должны выяснить, должен ли заявитель был оформлять CSI или EHIC, и если да, то были ли они у него. Если нет, работник Home Office должен рассмотреть, целесообразно ли принимать решение об удовлетворении заявления на свое усмотрение.

Граждане ЕС, которые подпадают под новые требования руководства, должны быть очень осторожны при подаче заявления на получение британского гражданства. Если в течение последних десяти лет они были студентами или самодостаточными лицами и проживали в Великобритании без CSI или EHIC, их заявление о натурализации может быть отклонено.

Подавать заявление или не подавать?

Пока политика Home Office в этой связи не прояснится и не станет понятно, когда именно работник Home Office может проявлять дискрецию и не брать в расчет периоды проживания заявителя без CSI, этот шаг может быть рискованным для граждан ЕС, пострадавших при подаче заявления на натурализацию.

Основной риск на самом деле заключается в потере сбора, но пока мы не начнем собирать массив статистических данных о количестве позитивных решений и отказов, вытекающих из этой политики, трудно с уверенностью сказать, каким будет результат.

Любой, у кого есть конкретная или срочная потребность в приобретении гражданства, имеет право подать заявление на натурализацию, но только время покажет, как будут решаться такие вопросы.

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