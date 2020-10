Спецпроект «Русский язык с колыбели»: разговоры с мамой

Зачем говорить с ребенком, который еще ничего не понимает

Ученые доказали, что ребенок привыкает к звуку маминого голоса еще в утробе и после рождения узнает его среди всех других голосов. Голос матери оказывает успокаивающее действие и дает ребенку чувство безопасности. Психологи рекомендуют разговаривать с ребенком еще до его рождения, обращаться к нему, рассказывать ему о том, как его любят и ждут, посылая таким образом свою любовь и энергию растущему плоду. Он привыкает не только к тембру голоса, но и к интонациям, ритму языка, поэтому погружение в язык начинается задолго до рождения ребенка.

По счастью, до декретного отпуска у меня была русскоязычная работа, где приходилось много разговаривать, поэтому с утра и до вечера мой ребенок слушал русскую речь. А после его рождения я уже начала совершать некоторые активные действия для развития его лингвистических способностей.

Книги по воспитанию рекомендуют разговаривать с детьми обо всем на свете: рассказывать, что сейчас произошло, происходит и будет происходить, описывать свой день, задавать ему вопросы и даже отвечать на них, ведя своеобразный диалог за себя и за ребенка. Все эти действия активируют речевые навыки ребенка и способствуют тому, чтобы он раньше заговорил. Конечно, в смешанных семьях, где родители обращаются к ребенку на разных языках, он, скорее всего, заговорит позже, а не раньше сверстников, но если он проводит значительную часть дня с мамой, то все советы для развития речи одноязычного ребенка вполне годятся и для билингва.

Птичий язык

Мой ребенок к концу первого года жизни был необыкновенно разговорчив, более того, активно участвовал в диалоге со мной, даже если я не могла разобрать ни одного слова, кроме «да», «мама» и «папа». В десятимесячном возрасте он вел продолжительную беседу за столом, обращаясь и ко мне, и к отцу на своем собственном языке, и, похоже, был вполне уверен, что мы его понимаем. В тот момент мне казалось, что это я должна выучить его язык, а не наоборот, потому что он уже вполне уверенно изъясняется. Самые продолжительные монологи он совершал наедине с собой в кроватке, мы имели возможность подслушивать их по монитору.

На самом деле наши с ним разговоры начались намного раньше, когда у него еще была стадия гуления. Моя главная книга по уходу за ребенком (The Day by Day Baby Book by Dorling Kindersley) рекомендовала повторять звуки, которые произносит ребенок, чтобы приучить его к тому, что, во-первых, его слышат и на него реагируют, а во-вторых, другие могут делать то же, что делает он, стало быть, он часть группы.

Видеозаписи наших бесед стали большим развлечением для моей мамы, которая наблюдала взросление внука по фотографиям и видео. Ребенок издавал самые невероятные звуки, причем в каждой реплике новые, и диапазон его гласных был настолько велик, что я не всегда могла их воспроизвести. Казалось, он использовал тоническую систему, которой просто нет в русском языке, иногда его звуки походили на птичье щебетание, но удивительное дело: после каждой своей реплики он делал паузу и ждал, когда я повторю, прежде чем он перейдет к следующей реплике. Выглядело так, как будто он обучал меня своему языку и получал от этого необыкновенное удовольствие. Авторы книги утверждали, что подобные двухминутные упражнения учат ребенка принципам общения, давая ему представление о разговоре двух собеседников, говорящих по очереди, а также развивают его речевой аппарат.

Книги по воспитанию предлагают посвящать ребенка в свой день, поэтому каждое утро я готовила себе завтрак и рассказывала ребенку, что я делаю. Трехмесячный ребенок сидел в детском креслице и наблюдал, чем мама занимается на кухне. Когда он начал ползать, мы вместе загружали и разгружали посудомоечную и стиральную машины, готовили обед и ужин, разбирали доставку продуктов и выбирали одежду для прогулки. Это все были ежедневные занятия, помимо игр, песенок или чтения книжек. Поначалу мне казалось, что я разговариваю сама с собой, и списывала это на свою природную болтливость и одиночество в декретном, когда целыми днями и словом перемолвиться не с кем. Потом убедилась, что такой формат и есть самое естественное и необходимое общение с ребенком.

Мамино радио

Автор многочисленных публикаций о билингвизме и один из ведущих специалистов по детскому двуязычию Екатерина Протасова действительно рекомендует разговаривать с малышом в режиме радио, потому что «постоянный фон звучащей русской речи – это замечательная предпосылка для того, чтобы впоследствии эта речь казалось ему родной, не вызывала отторжения, а, наоборот, связывалась с теплыми ощущениями защищенности, заботы, любви».

Даже все эти нелепые рифмовки и песенки, которые придумывались на ходу и казались мне полной бессмыслицей, стали одним из эффективных инструментов развития речи, потому что даже такая бессмыслица все равно была построена по правилам русского языка. «Мы проснулись, потянулись, с боку на бок повернулись, маме с папой улыбнулись…», «Мой ребенок, мой котенок, мой пушистенький зайчонок…», «Раз, два, три, четыре, пять, мы с тобой идем гулять», «Ехали мы, ехали и домой приехали».

Не имея никакого опыта общения с младенцами, с рождением собственного ребенка я почти бессознательно перешла на более высокий тон голоса, автоматически начала добавлять уменьшительные суффиксы решительно ко всем словам, принялась сюсюкать и сочинять разного рода глупости, удивляясь порой сама, какую чушь несу. Но я удивилась еще больше, когда книги по уходу за ребенком подтвердили, что этот способ общения с малышом традиционен для каждой культуры. Муж, который планировал обогатить свой словарный запас русского языка за счет моих разговоров с ребенком, обнаружил, что язык, на котором я говорю с малышом: носик, ротик, ушки, глазки, баиньки-заиньки, ладушки, мышеньки, мокренький, сладенький, водичка буль-буль и т. д., – совершенно не годится для взрослого человека.

Когда ребенок достиг шестимесячного возраста, наши игры стали более осмысленными. Следуя рекомендациям той же книги, изданной Dorling Kindersley, я показывала картинки животных, называла их и изображала, как они говорят. Ребенок пребывал в полном восторге. Потом мы давали названия всем игрушкам (у него были свои названия для них), искали эти вещи под ведерками и подушками: где мишка, где машинка? К десяти месяцам он хорошо реагировал на свое имя, причем и на русском, и на английском.

Лучшее имя на свете

Уже с первых дней у ребенка появилось русское имя. Многие мои подруги дали детям имена, которые существуют и в русском, и в английском. Мы такой задачи не преследовали, но необходимость в этом появилась с первых дней, ведь каждое русское имя, помимо полной и краткой формы, имеет по крайней мере одно уменьшительное (Михаил, Миша, Мишенька, Мишутка, Мишка, Минька, Михася и т. д.). Если вы не придумаете английскому имени русский аналог, его придумает бабушка. Во-первых, русское имя удобнее склонять при разговоре: Алису, с Алисой, без Алисы, к Алисе. Во-вторых, если имя состоит из двух слогов и заканчивается на -а или -я, его удобно вставлять в стихи, песенки и потешки, а это важный этап вовлечения ребенка в игру:

«Как мы Сашеньку (Ванечку, Катеньку) будили: в барабаны били-били, а потом в трубу трубили, все равно не разбудили! Птички прилетели, «ж-ж-ж» загудели, Саша (Ваня, Катя) – прыг с постели!»

«Веня (Петя, Коля) уточку запряг и поехал кое-как – то на горку: кряк-кряк! то под горку: бряк-бряк!»

«Тритатушки-тритатушки, едет Настя (Даша, Миша) на подушке, на подушечке верхом, бух с подушки кувырком!»

Ну и в-третьих, как существует непреодолимая потребность обнимать и целовать ребенка по сто раз на дню, так существует и потребность называть его разными уменьшительными именами. Ребенок же с первых дней привыкает к существованию двух разных культур, потому что обилие уменьшительных имен в русском языке отражает любвеобильность нации (по крайней мере ее женской половины), в то время как в английском языке у имени зачастую существует только одна сокращенная версия, а иногда нет и ее…

