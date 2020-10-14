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В Северной Ирландии снова ввели карантин

В Северной Ирландии снова ввели карантин
Фото:123rf.com

Ограничения будут действовать четыре недели

Северная Ирландия приняла решение снова ввести карантин, чтобы избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом, пишет BBC. Об этом 14 октября заявила первый министр Арлин Фостер.

Ограничения вступят в силу с пятницы, 16 октября, и будут действовать четыре недели. После чего местное правительство примет решение о дальнейших действиях.

Новые меры включают в себя:

– закрытие баров, пабов и ресторанов, которые не работают навынос;

– ограничение работы остальных ресторанов до 23:00;

– запрет на продажу алкоголя после 20:00;

– запрет на проведение массовых собраний и спортивных мероприятий в помещении. Исключение сделано для свадеб и похорон, однако на них установлен лимит в 25 человек;

– закрытие парикмахерских и салонов красоты.

Магазины и религиозные учреждения продолжат свою работу при условии соблюдения социальной дистанции. Спортзалы остаются открытыми, но в них можно будет заниматься исключительно индивидуально.

Школы закроются на две недели, начиная с понедельника, 19 октября. Людям по-прежнему запрещается собираться компаниями более шести человек и ходить друг к другу в гости.

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