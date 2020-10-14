Выйти из кризиса

Перед каждым клиентом, который переступает порог моего офиса или появляется на экране телефона, я искренне снимаю шляпу. Этот человек автоматически заслужил мое глубокое уважение. Он уже наполовину выполнил то, зачем пришел ко мне на прием, твердо решив что-то изменить в своей жизни.

Собираясь написать этот текст, я позвонила моим клиентам, чтобы попросить у них разрешения рассказать их истории читателям «Англии». Они сочли мое предложение за большую честь. Каждый из них проделал огромную работу над собой, посмотрел своим страхам и травмам в лицо, смог пройти десять ступеней к успеху и рад поделиться своим опытом.

Преодоление горя и одиночества: история Алены

Попав в Англию, наши люди сталкиваются со множеством проблем и преград. На фоне трудной адаптации многие из них могут казаться непреодолимыми. Но, пожалуй, самое серьезное в такой ситуации испытание – потеря здоровья и смерть близкого человека.

Профессиональная спортсменка из Беларуси, Алена приехала в Англию с мужем, чтобы начать новую главу в их книге жизни. Ребята быстро сориентировались, создали свой бизнес по ремонту домов, и к ним выстроилась очередь с заказами. Причем моя клиентка очень хотела научиться всему тому, что делал ее муж: чинить крышу дома, менять сантехнику, сносить и заново строить стены.

У них был прочный и здоровый союз, они были непревзойденной командой. Но вот у Елены обнаружили рак… Пока она боролась с этим злющим недугом, муж тоже заболел. Он не хотел никого тревожить. Из мускулистого мастера спорта он начал превращаться в худенького и слабенького подростка, а через три месяца умер от пневмонии, которую не смогли вылечить – в XXI веке…

Похороны были очень одинокие. Под сводами серой англиканской церкви навзрыд плакали двое: она и священник. В первый раз на его памяти на поминальной службе был всего лишь один человек – преданная жена умершего.

Смириться с такой невыносимой несправедливостью и горем не получилось, и Алена предприняла попытку самоубийства. К счастью, попытка не удалась, ее спасли. Она была в ярости от оказанной ей медвежьей услуги: зачем? какой смысл жить? К тому же проживание в квартире стояло под вопросом, она каждую минуту боялась, что ее выгонят оттуда.

Наступил следующий этап горя – безумный гнев. Ох, как же я люблю это чувство, оно помогает выжить, если его направить куда нужно. В ярости моя клиентка разбомбила всю душевую, просидела в руинах пару дней и наконец захотела принять душ. Плитку за плиткой отделала ванную заново… Затем переезд в хостел, последние гроши на булочку и молоко…

Знакомство с благотворительной организацией для русскоговорящих иммигрантов, где я работаю, повернуло ход событий в правильное русло. В первый раз я увидела эту молодую женщину одетой во все черное, хотя срок траура давно уж миновал. Она не улыбалась, но была сдержанно приветливой. За пару лет нашего знакомства ей сделали несколько операций.

Теперь Алена учится в колледже и даже помогает своим «одноклассникам» по математике. Она познакомилась с замечательным мужчиной-англичанином, любящим и заботливым; он помог ей продвинуться вперед в навыках разговорного английского. Я с нетерпением жду, когда он сделает ей предложение о замужестве.

Во время пандемии моя клиентка не скучала – ежедневно помогала своей благотворительной организации развозить по тридцать пайков с продуктами.

Последнее событие в ее жизни – создание компании по ремонту жилья. На работу Алена пригласила бездомных мужчин, которые обратились во всю ту же спасительную организацию, и обучает их строительному мастерству. Я даже не сомневаюсь в том, что компанию ждет грандиозный успех. И у Алены ведь есть еще одна мечта – встреча с Елизаветой II!

Несмотря на потерю, нужно найти в себе силы жить, не стесняться обращаться за помощью, стучаться во все двери, а также стремиться приносить пользу людям и ставить перед собой высокие цели.

Мужество вернуться: история Дмитрия и Натальи

В чужой стране человек очень часто теряет свою личность, идентичность. Дмитрий успешно окончил университет в Санкт-Петербурге, удачно устроился на работу в банк и быстро продвигался по карьерной лестнице. Наталья, его жена, работала в крупной компании в отделе маркетинга, вокруг нее сложился отличный коллектив, работа приносила удовольствие. Ребята пока не были готовы стать родителями. Но зародилась другая интересная идея – сменить страну проживания.

«А почему бы не Лондон?» – подумали они. Этот вариант они восторженно обсуждали по вечерам, а через год молодая пара уже обустраивала свое гнездышко в столице Англии. Дмитрий приступил к новым обязанностям в банке, Наталья начала искать новую работу.

Многие из читателей «Англии» знают, что поиск работы в чужой стране – проверка на смелость и выносливость. Это жестокий процесс: не раз можно столкнуться с равнодушием рекрутеров, обесцениванием и унижениями на собеседованиях. А когда та же картина повторяется шесть месяцев, год, несколько лет, человек начинает терять надежду, уверенность в себе и, что самое болезненное, свою идентичность. Сама ситуация превращает его в невидимку, которого никто не замечает.

Увидев корень зла в отсутствии местной корочки, Наталья решила получить диплом маркетолога в Англии. Отучившись, она вышла на новый виток поиска работы, но, увы, ничего не изменилось, свежеиспеченного специалиста никуда не брали. Тогда ребята приняли решение отложить карьеру жены на потом и обзавестись потомством.

Появился новый радостный проект, надежда стать нужными и полезными, но, к сожалению, и на этом пути пару ждало разочарование. Наталья записалась к лучшему специалисту на Харли-стрит, и началось путешествие по замкнутому кругу. Один специалист сменялся другим, бесконечно сдавались анализы, приходили новые счета к оплате – беременности все не было.

Напряжение и недовольство возрастали с каждой минутой, начались проблемы во взаимоотношениях. На этом этапе пара обратилась ко мне за помощью. С парами я работаю нетрадиционным путем: на первой консультации встречаюсь с обоими супругами, а после этого назначаю консультации с каждым по отдельности. Ведь в присутствии любимого человека трудно рассказать обо всем наболевшем и накипевшем. После определенного количества консультаций я соединяю партнеров и провожу серию практических тренингов на тему коммуникации и решения спорных вопросов.

В результате выяснилось, что ни один из них не счастлив в сказочном Лондоне. Дмитрий ненавидел свою профессию бизнес-аналитика, которая была на много ступеней ниже, чем прежняя должность руководителя отдела в Питере. «Я выполняю работу первоклассника», – с раздражением признался он. У Натальи не получилось найти работу и забеременеть. В процессе наших консультаций ребята приняли решение прекратить биться лбом о стену и вернуться домой. Через два года я увидела фото в соцсетях и поздравила моих клиентов с рождением дочери.

Иногда необходимо отодвинуть упорство и настойчивость в сторону, честно признаться, что выбранный путь завел в тупик или же в ситуацию, в которой ваша жизнь стала гораздо хуже, чем была прежде. Тогда правильный выход – остановиться, подумать еще немного, развернуться и двинуться в противоположном направлении. И для этого тоже необходимы мужество, решительность, гибкость.

Выживание и рост: история Дениса

Бессонные ночи, нестабильность, жизнь на чемоданах – то, с чем часто приходится мириться, борясь за иммиграционный статус. Мой клиент Денис спокойно учился в одном из университетов на Украине до тех пор, пока ему не подвернулась возможность поехать в Англию и заработать неплохие деньги. Он заплатил сокурснику немалую сумму и купил билет в Лондон. Наверное, вы уже догадались, что в аэропорту Лондона его никто не ждал…

Это переломный момент в жизни каждого человека, покинувшего родину: принять решение остаться и начать все с нуля или же развернуться и уехать обратно домой? Так вот, Денис не растерялся, быстро нашел работу в ресторане в качестве басбоя, убирал и мыл посуду. Денис усердно трудился, и вскоре его повысили до официанта. Дальше – больше. Менеджер одного из ресторанов обратил внимание на его интерес к винам, и Денису предложили пройти курсы сомелье.

В новой роли специалиста по винам он менял рестораны среднего уровня на самые лучшие и престижные пятизвездочные и очень много работал, без отдыха и выходных. А по ночам Денис заочно учился по программе MBA.

И тут остро встала проблема иммиграционного статуса. В первый раз отказали в визе – пришлось обратиться за профессиональной помощью к юристу. Долги нарастали как снежный ком, у Дениса начались панические атаки, пришлось даже вызвать скорую. Так мы и познакомились десять лет назад.

После бесконечных апелляций, судов и бессонных ночей Денис наконец-то получил желаемый статус. Это огромное достижение для иммигрантов. Но победа досталась дорого – £20 тыс. долга. Я очень хорошо помню наши консультации тогда. Денис на последние деньги купил деловую сумку, надевал свой костюм и так каждый день ходил на работу, а в кармане у него лежала 20-фунтовая банкнота с тремя пририсованными нулями. И что вы думаете, ему позвонил рекрутер и предложил работу по контракту в Черногории – в новом престижном комплексе с несколькими ресторанами и барами. Догадаетесь, с какой зарплатой? £20 тыс. за летний сезон, ровно та сумма, которая набралась на кредитках.

Я очень горжусь настойчивостью, трудолюбием и непреклонностью Дениса. С тех пор он поменял еще три страны и женился на любви своей жизни. Я не просто верю – знаю, что, какую бы цель он ни поставил, он ее непременно добьется.

Секрет успеха в иммиграции – не бояться и не сдаваться. Тогда можно почувствовать себя своим в любой стране. При этом не забывайте никогда, откуда вы родом и какие мощные резервы в вас заложены!

Подготовила психолог The Right Steps Алена Лебедь