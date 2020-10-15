Во Франции ввели комендантский час, в Германии ограничили время работы баров

Число заболевших коронавирусом в Европе снова растет

В крупных городах Франции введут обязательный комендантский час из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, пишет France24. Об этом 15 октября заявил президент страны Эммануэль Макрон. В списке городов – Париж, Лион, Тулуза, Марсель и Лилль.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00. Новые ограничения рассчитаны на четыре недели, после чего правительство соберется для обсуждения дальнейших действий.

Франция стала последней европейской страной, заявившей об ужесточении карантинных мер. Ранее власти Германии приняли решение ограничить время работы берлинских баров и ресторанов до 23:00. В Кельне и Франкфурте заведения будут закрываться в 22:00. Людям запрещено собираться компаниями более 15 человек, пишет Politico EU.

Испанская Каталония закрыла все бары и рестораны в регионе до конца октября. Нидерланды ограничили работу баров и ресторанов до 22:00 и настоятельно порекомендовали гражданам носить маски в общественных местах. В Италии временно запретили проведение командных спортивных соревнований и ограничили работу заведений до полуночи.

С начала пандемии в мире было выявлено 38 млн случаев заражения коронавирусом; более 1 млн человек скончались.