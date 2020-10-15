Россиянин Сергей Горшков признан лучшим фотографом дикой природы

Победителя конкурса поздравила герцогиня Кембриджская Кэтрин

Лондонский музей естественной истории каждый год выбирает лучших фотографов дикой природы, пишет BBC. Конкурс проводится с 1965 года; в этом году в нем приняли участие 49 тыс. фотографов со всего мира.

Имя победителя обычно раскрывают на праздничном мероприятии, которое проводится в здании музея в Южном Кенсингтоне. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса церемония прошла в онлайн-формате. Герцогиня Кембриджская Кэтрин рассказала о претендентах, а затем объявила победителя в категории Wildlife Photographer of the Year.

Им стал россиянин Сергей Горшков, сделавший фото амурской тигрицы в национальном парке «Земля леопарда» Приморского края. Снимок получился настолько ярким и самобытным, что многие сравнили его с написанной маслом картиной. На фото редчайший хищник на планете обнимает вековую пихту. Сергей потратил одиннадцать месяцев, чтобы запечатлеть тигрицу в привычной среде обитания.

Около ста лет назад амурских тигров почти полностью истребили. В 1947 году СССР запретил на них охоту. Сейчас в России насчитывается более 500 особей – это 90% от мировой популяции. Еще около 10% обитают в Китае.