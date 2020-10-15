В Лондоне ужесточили карантинные ограничения

Столицу включили в группу городов с высоким риском заражения

С 17 октября в Лондоне ужесточают карантинные ограничения, пишет BBC. Об этом заявил мэр города Садик Хан. По его словам, в некоторых районах столицы зафиксировано 100 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. человек. «Поверьте, никто не хочет новых ограничений, но сейчас это единственный способ защититься от вируса», – добавил Хан. Он поддерживает лидера Лейбористской партии Кира Стармера, который настаивает на введении общенационального карантина.

Согласно новым правилам, начиная с этой субботы людям из разных домохозяйств запрещается ходить в гости и проводить время вместе в помещениях. Встречаться на улице можно при условии соблюдения «правила шести». Бары и рестораны будут работать до 22:00; магазины, школы, религиозные учреждения – по обычному графику.

Запрета на передвижение по городу нет, но лондонцам рекомендуют воздерживаться от поездок на общественном транспорте и по возможности избегать больших скоплений людей, передает Sky News. Помимо Лондона во вторую группу попали графство Эссекс, города Йорк и Честерфилд, отдельные районы в графстве Дербишир. Окончательное решение по Большому Манчестеру не принято: его могут перевести в третью группу.