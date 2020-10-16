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Борис Джонсон призвал готовиться к «Брекзиту» без сделки

Борис Джонсон призвал готовиться к «Брекзиту» без сделки
Фото:123rf.com

Переговоры Великобритании и ЕС под угрозой срыва

Борис Джонсон предупредил о возможном срыве переговоров между Великобританией и ЕС, пишет Financial Times. По словам премьер-министра, руководство альянса должно «в корне поменять свой подход» к ведению диалога, в противном случае выход без сделки неизбежен.

Если сторонам не удастся договориться об условиях торговли, то с 1 января 2021 года Великобритания будет подчиняться правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Это приведет к таможенным проверкам на границах и введению пошлин на товары, которые прежде ими не облагались

Дедлайн по торговому соглашению был назначен на 15 октября, но теперь его снова перенесли – на этот раз без определенной даты. Предполагается, что переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье вылетит в Лондон на следующей неделе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз не ставит целью переговоров «осчастливить премьер-министра Великобритании», однако канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны альянса тоже стать «более гибкими». «Обеим сторонам нужно пойти на компромисс», – приводит слова канцлера The Independent.

Сразу после выступления Бориса Джонсона фунт упал на 0,3%. По сообщению CNN, выход без сделки обойдется Британии в $25 млрд.

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