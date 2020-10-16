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Елизавету II раскритиковали за появление на публике без маски

Елизавету II раскритиковали за появление на публике без маски
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Королева должна подавать пример нации, считают многие

Королева Елизавета II впервые за семь месяцев появилась на публике, пишет Metro. Ее Величество и принц Уильям посетили центр исследований химического и биологического оружия Портон-Даун недалеко от Солсбери. Лаборатория сыграла ключевую роль в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Ни королева, ни ее внук не надели маски, но соблюдали социальную дистанцию по отношению друг к другу и сотрудникам лаборатории. Последние тоже не закрывали свои лица. В лаборатории заявили, что все 48 работников, с которыми пересекалась королева, прошли тестирование на COVID-19. В Кенсингтонском дворце отказались отвечать, тестировали ли герцога Кембриджского. Букингемский дворец заявил, что придворные врачи одобрили проведение встречи, а во время визита были приняты необходимые меры безопасности.

Несмотря на это, многие раскритиковали королеву. По их мнению, она должна была подать пример нации и надеть маску. Особенно это актуально сейчас, когда правительство ужесточает коронавирусные ограничения с каждым днем.

«Поступок Ее Величества идет вразрез с рекомендациями правительства. Букингемскому дворцу следует объясниться по этому поводу», – заявил глава политического объединения Republic Грэм Смит. Организация выступает за упразднение монархии и демократические выборы главы государства.

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