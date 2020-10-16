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Мэр Большого Манчестера выступил против новых карантинных ограничений

Мэр Большого Манчестера выступил против новых карантинных ограничений
Фото:flickr.com/thebma

Это навредит экономике и приведет к безработице, предупредил он

Правительство Великобритании начало определять, какие карантинные ограничения ждут те или иные регионы в соответствии с новой системой Бориса Джонсона. Лондон, Йорк, Честерфилд, отдельные районы в графстве Дербишир и графство Эссекс попали во вторую группу, Ливерпуль – в третью. Однако с выкладками правительства соглашаются не все, пишет Sky News.

Мэр Большого Манчестера и член Лейбористской партии Энди Бернем выступил со специальным обращением, в котором раскритиковал действующую классификацию. Согласно ей, Большой Манчестер – как и Ливерпуль – попадает в группу с максимальным риском заражения COVID-19.

В этом случае бары и пабы населенного пункта закрываются до особого распоряжения, а людям из разных домохозяйств запрещается общаться друг с другом. С 1 ноября сотрудникам компаний, приостановивших работу из-за новых ограничений, будут компенсировать две трети дохода, однако этого недостаточно, говорит Бернем.

«Правительство рискует оставить нас без работы и обрушить экономику ради стратегии, которая может и не сработать», – добавил он. По словам мэра, в случае введения карантина государство должно компенсировать не менее 80% дохода.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок попросил Энди Бернема «отложить политические разногласия» и прислушаться к аргументам правительства. С аналогичным заявлением выступил и министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщает BBC.

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