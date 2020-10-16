Москва опередила Лондон в списке лучших городов для прогулок

Москва и Лондон вошли в пятерку лучших городов для пешеходов, причем по одному из показателей российская столица обогнала британскую, пишет The Guardian. Рейтинг составили исследователи Института политики в области транспорта и развития (ITDP). В своем исследовании они ориентировались на три показателя.

Первый – количество городских жителей, живущих в пределах ста метров от парков, пешеходных улиц и площадей. Первое место занял Гонконг, за ним расположились Москва, Париж, Богота и Лондон.

Второй – число людей, проживающих в пределах километра от образовательных и медицинских учреждений. По этому показателю лидирует Париж, за ним идут Лима, Лондон, Сантьяго и Богота.

Третий – размер городских кварталов. Чем они меньше, тем проще добраться до пункта назначения пешком, говорят аналитики. Больше всего баллов набрал Хартум, затем Богота, Лима, Карачи и Токио.

По словам исследователей, в таких городах люди больше двигаются, меньше страдают от ожирения и грязного воздуха. В них менее выражено социальное неравенство и лучше работает местный бизнес.

Американские города оказались в конце списка. Хуже всего пешеходам приходится в Индианаполисе: только 9% жителей города живут в пределах ста метров от парков и лишь 4% – в пределах километра от образовательных и медицинских учреждений.