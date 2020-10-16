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Жителям Англии временно запретили посещать Уэльс

Жителям Англии временно запретили посещать Уэльс
Фото:123rf.com

Местное правительство хочет остановить распространение коронавируса

Жителям регионов Англии, относящихся ко второй и третьей группе по рискам распространения коронавируса, запретили приезжать в Уэльс, пишет BBC. Соответствующее распоряжение отдал первый министр Марк Дрейкфорд.

Ранее он дважды обращался к Борису Джонсону с призывом ввести ограничения на поездки внутри страны, но не добился ответа. «Согласно данным служб общественного здравоохранения, вирус распространяется с востока страны на запад. Очаги возникают в больших городах, однако люди путешествуют и привозят его с собой в менее населенные области», – объяснил свое решение Дрейкфорд.

Помимо отдельных регионов Англии, запрет на поездки в Уэльс будет действовать для Северной Ирландии и центральных областей Шотландии. Новые меры вступают в силу с 18:00 16 октября. Комиссар полиции Южного Уэльса Алан Майкл призывает людей «руководствоваться здравым смыслом» и не отправляться в рискованные путешествия.

Коэффициент заражения R по Уэльсу составляет 1,4. Каждый день коронавирусом заболевают порядка 2,5 тыс. человек, пишет Metro.

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