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Рождественские огни на Оксфорд-стрит зажгутся 2 ноября

Рождественские огни на Оксфорд-стрит зажгутся 2 ноября
Фото:commons.wikimedia.org

Праздник придет к нам, несмотря на пандемию

Ничто так не создает праздничное настроение, как уличные огни и украшения. В этом году множество мероприятий было отменено из-за пандемии коронавируса, однако Рождество в британскую столицу все-таки придет.

Как сообщает портал Secret London, рождественские огни на Оксфорд-стрит зажгутся 2 ноября. Приготовьтесь полюбоваться на 27 светодиодных полотен, состоящих из 222 тысяч лампочек! В прошлом году темой рождественского убранства было северное сияние: огни мерцали и переливались всеми оттенками синего и зеленого цветов. На этот раз организаторы праздника обещают отдать дань уважения стойкости и силе лондонцев и подчеркнуть их единство в период пандемии.

Официальная церемония включения рождественских огней отменена, чтобы люди не рисковали своим здоровьем. Но взамен гирлянды и украшения появятся на три недели раньше запланированной даты.

А с 14 ноября – при условии соблюдения социальной дистанции – жители и гости Лондона смогут покататься на катке у Тауэра.

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