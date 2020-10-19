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В Уэльсе снова вводят карантин

В Уэльсе снова вводят карантин
Фото:123rf.com

Он будет действовать с 23 октября по 9 ноября

Уэльс закрывается на карантин с 23 октября по 9 ноября, сообщает BBC со ссылкой на выступление первого министра Марка Дрейкфорда. С 9 по 15 октября там было выявлено 4127 новых случаев заражения коронавирусом.

Правила локдауна будут аналогичны мартовским. Людям рекомендуется оставаться дома, работать удаленно и выходить на улицу только в исключительных случаях. Запрещается ходить друг к другу в гости и собираться на улице. Одиноким родителям разрешается переехать к кому-либо из близких, чтобы не остаться без поддержки.

Школы откроются после каникул, но посещать занятия разрешено только ученикам 7-8 классов. Студенты университетов будут продолжать обучение очно либо дистанционно.

Гостиницы, парикмахерские, библиотеки и непродуктовые магазины закроются на весь период карантина. Религиозным учреждениям разрешат проводить только свадьбы и похороны. Кафе, рестораны и пабы, не имеющие доставки и не работающие навынос, будут вынуждены приостановить работу.

Отменяются все праздничные мероприятия, в том числе на Хэллоуин и Ночь Гая Фокса. Единственное исключение будет сделано для небольшой службы в честь Дня памяти павших 8 ноября.

Правительство Уэльса выделит £300 млн предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы компенсировать падение доходов во время карантина.

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