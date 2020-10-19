Великобритания – самая больная страна Европы

У страны не было шанса противостоять пандемии, говорят ученые

Великобритания бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом начиная с весны. По мнению ученых, это связано не только с природой вируса, но и с общим здоровьем нации. Согласно ежегодному отчету Global Burden of Disease, у британцев почти не было шанса противостоять пандемии.

Так, средняя продолжительность жизни в стране составляет 81,1 года. Этот показатель ниже, чем в других странах: в Испании и Италии он составляет 83,1 года, во Франции – 82,9 года, в Швеции – 82,8 года (цифры отчета приводятся по газете The Guardian).

Продолжительность здоровой жизни в Британии при этом еще меньше – всего 68,9 года. Это значит, что житель Соединенного Королевства страдает от того или иного заболевания в среднем 12,2 года своей жизни. По этому показателю с Британией может сравниться только Монако.

Разница в средней продолжительности жизни между севером и югом Великобритании составляет 8 лет. Выше всего продолжительность жизни в Ричмонде (84,5 года), ниже всего – в Блэкпуле (76,4 года). Получается, что житель Блэкпула живет меньше, чем житель Китая, Турции, Таиланда, Кубы, Чили, Иордании и даже США.

На момент начала пандемии считалось, что 1,5 млн британцев находятся в группе риска. Однако если включить в нее не только пожилых людей, но и молодых с хроническими болезнями, то тогда, по словам ученых из Университетского колледжа Лондона, количество подверженных заболеваниям людей превысит 8 млн.