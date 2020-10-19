Внимание – на глаза

Осенью мы чаще встречаемся с друзьями, работаем допоздна и покупаем что-то онлайн. А еще в это время года мы чаще не высыпаемся, что напрямую сказывается не только на общем самочувствии, но и на внешности: усталость сразу заметна по нашим глазам и коже вокруг них. Долгая работа за экраном приводит к появлению темных кругов и мешков, а холодный октябрьский ветер заставляет глаза слезиться. Не самый привлекательный вид, особенно теперь, когда мы подолгу носим маску и все внимание обращено как раз на глаза. Как исправить ситуацию?

Делаем гимнастику

Бороться с усталостью глаз помогает специальная гимнастика. Благодаря ей вы сможете снять напряжение, а также сохранить и улучшить зрение. Упражнения для глаз объединены в специальные комплексы. Их рекомендуется выполнять хотя бы один раз в день, продолжительность занятий составляет около 5 минут. Различные варианты такой гимнастики доступны в интернете. Если глаза устают очень сильно, особенно при работе за компьютером, можно быстро поморгать, сильно зажмуриться или посидеть с закрытыми глазами 20 секунд, расслабив все мышцы лица.

Домашние средства

Кроме того, существуют различные народные средства. Например, усталость глаз и отечность век снимают примочки с холодным крепким чаем, этим же свойством обладают холодные компрессы с отваром ромашки и шалфея. Огуречный сок, сок из свежей петрушки, холодный отвар петрушки также хорошо помогают при припухлости и красноте век – смочите в жидкости ватные диски, приложите их к векам и оставьте на несколько минут. От мешков под глазами спасают специальные патчи с экстрактами зеленого чая, алоэ, красных водорослей, женьшеня: за 10–15 минут воздействия активные вещества проникают в глубокие слои кожи, отлично увлажняя ее и восполняя дефицит витаминов в коже вокруг глаз.

Правильный крем

Чтобы утром не было мешков под глазами, всегда смывайте на ночь косметику. Используйте специальные мягкие средства, а после очищения обязательно увлажните кожу кремом или гелем. Наносить их надо легкими движениями, едва прикасаясь к коже, от внутреннего угла глаз к внешнему по верхнему веку и от внешнего к внутреннему по нижнему веку. Лучше делать это безымянным пальцем (он самый слабый), исключительно похлопывающими движениями, чтобы не растянуть нежную кожу. Обратите внимание на средства, содержащие гиалуроновую кислоту: она удерживает влагу в коже, сохраняя ее увлажненной и эластичной. Будьте осторожны с жирными плотными кремами и наносите их не позднее чем за два часа до сна, чтобы не проснуться утром с опухшими глазами.

Сыворотка для роста ресниц

Инновационная концентрированная сыворотка для роста ресниц и бровей сочетает в себе комплекс ингредиентов, которые стимулируют рост ресниц, при этом заметно уплотняя их. Специальная формула защищает структуру каждого волоска. Наносится сыворотка на корни ресниц, как жидкая подводка; она будет незаметна на ресницах и бровях даже днем. Объема 8 мл хватит на два-три месяца применения, при этом результат заметен уже через четыре недели регулярного использования.

Состав: вода, динатрийфосфат, целлюлозная камедь, лимонная кислота, экстракт сверции японской, экстракт женьшеня, биотин, хлорид натрия, витамин B2 (рибофлавин), хлорид бензалкония. Все ингредиенты безопасны для тех, кто носит контактные линзы.

Кварцевый роллер

£15 за набор // soinvogue.com

Кварцевый роллер работает по принципу массажера для лица, он стимулирует кровоснабжение в тканях, слегка разглаживает морщины, освежает цвет лица, придает коже сияние и помогает избавиться от отечности. Для зоны вокруг глаз используется ролик поменьше. Такой самомассаж стимулирует движение крови и лимфы, ускоряет регенерацию клеток и уменьшает припухлости под глазами, убирает отечность. Если хранить роллер в холодильнике, вы получите дополнительный эффект охлаждения зоны – отличный вариант для утреннего пробуждения. Движения выполняются плавно по направлению вверх и наружу, по пять раз по каждой массажной линии. Перед массажем зону вокруг глаз следует предварительно смазать сывороткой или гелем для глаз. В наборе также представлены гуаша (прибор для массажа лица) и спонж конняку с розовой глиной для мягкого очищения кожи.

Мгновенный стиратель морщин

OPATRA Instant Wrinkle Eliminator

£349 // opatra.com

Instant Wrinkle Eliminator – сыворотка, которая устраняет (или, скорее, полностью скрывает) морщины в области глаз, а также отечность и темные круги под глазами. Это чудеса маскировки: всего за 60 секунд революционная формула позволяет создать невидимый глазу гибкий слой, покрывающий все трещинки и неровности на коже вокруг глаз.

Для того чтобы поддерживать эффект, средство придется использовать снова и снова. Это, конечно, не заменит поход к косметологу и не решит проблему с отечностью, но подарит вам возможность выглядеть на все сто перед важным мероприятием или фотосъемкой. Instant Wrinkle Eliminator мгновенно уменьшает морщины, отечность и мешки под глазами, устраняет темные круги и скрывает поры, подтягивает кожу и омолаживает ее. Средство подходит для любого типа кожи.

Состав: гидролизованный коллаген, масло ши и успокаивающие ингредиенты – алоэ вера и экстракт огурца. Одной упаковки-шприца (20 мл) хватит на 160 применений. Поэтому пусть вас не шокирует цена £349 – это всего £2 за применение.

Перманентный макияж глаз с растушевкой

От £295 // traciegiles.co.uk

Любите стрелки на глазах (тонкие или широкие, во всю длину века или с середины, четкие или растушеванные), но не любите их выводить? Или у вас попросту нет времени по утрам? Для вас есть решение – перманентный макияж.

Стрелки с растушевкой, или Whipshade Eye Liner, выглядят очень натурально, тем более что со временем пигмент постепенно светлеет. В отличие от классических стрелок на веках, линии получаются мягкими и не выделяются на фоне остального макияжа. Растушеванный перманент скрывает мелкие морщинки, хорошо подчеркивает линию век, визуально увеличивает глаза, делая их более выразительными. Он станет хорошей основой под вечерний макияж, если нанести сочетающиеся тени и тушь.

Процедура занимает около 90 минут. В это время входят подписание соглашения с салоном, консультация, выбор нужной техники и желаемого цвета подводки, обсуждение ваших предпочтений. Сначала наносится примерная линия стрелки, которая будет служить ориентиром для мастера и примером того, чего ожидать в конце процедуры, для вас. Все пигменты, используемые в салоне TracieGiles, гипоаллергенны и подойдут вам, даже если ваши глаза особенно чувствительны или вы носите линзы.