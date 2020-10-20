Geek Retreat планирует открыть сто магазинов в Великобритании

Индустрия игр и комиксов переживает бум во время пандемии

Пандемия коронавируса негативно повлияла на розничную торговлю. Из-за карантина и падения спроса многие ретейлеры вынуждены закрыть магазины или балансировать на грани разорения. Однако индустрия игр и комиксов переживает сейчас настоящий бум, пишет BBC. Прибыль сектора в 2019 году составила £8 млрд, а в этом году планирует вырасти еще на 3%, говорят аналитики.

Шотландская компания Geek Retreat, специализирующаяся на продаже комиксов, коллекционных карточек и настольных игр, планирует открыть сто магазинов в Великобритании в ближайшие два года. В компании не отрицают, что пандемия может повлиять на грандиозные планы, но уверенно смотрят в будущее.

«Из-за карантина нам пришлось приостановить работу игровых площадок в магазинах и сосредоточиться на продажах. Однако даже сейчас наша клиентская база готова поддержать нас покупками», – рассказал глава Geek Retreat Питер Добсон.