Актуальная налоговая и иммиграционная информация от компании Law Firm

Арендодатели-нерезиденты будут платить корпоративный налог

Налоговая служба (HMRC) опубликовала изменения, согласно которым компании-арендодатели, не являющиеся резидентами Великобритании, должны будут платить корпоративный налог на прибыль вместо подоходного налога в отношении доходов, полученных начиная с 6 апреля 2020 года в результате сдачи в аренду недвижимости в Великобритании.

До 6 апреля 2020 года компании – нерезиденты Великобритании, сдающие в аренду недвижимость в Великобритании, должны были платить подоходный налог в размере 20% от суммы налогооблагаемых доходов и подавать налоговую декларацию на бумажном носителе по форме SA700 не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

С 6 апреля 2020 года такие компании облагаются корпоративным налогом на прибыль и должны будут подавать налоговую декларацию для корпораций по форме CT600. Хотя ставка корпоративного налога составляет 19%, что на 1 процентный пункт ниже подоходного налога, это изменение также означает, что теперь к компаниям-нерезидентам, владеющим недвижимостью, будут применяться правила корпоративного налогообложения (с потенциально неблагоприятными последствиями для некоторых предприятий, такими как кредитные отношения и ограничение переносимых убытков).

Компания-нерезидент не будет обязана регистрироваться для корпоративного налога и подавать налоговую декларацию для корпораций за отчетный период, если:

– ее обязательства по уплате корпоративного налога полностью компенсируются налогом, удерживаемым в соответствии со схемой Non-resident Landlord Scheme;

– за этот период у нее нет доначисленной прибыли.

Любые компании-нерезиденты, начинающие бизнес в сфере недвижимости в Великобритании после 6 апреля 2020 года, должны будут уведомить об этом HMRC в течение трех месяцев с момента начала своей деятельности (как правило, путем заполнения формы NRL2, которая позволяет получать доход от аренды без вычета налогов с одобрения HMRC).

В разъяснениях HMRC указано, что при расчете чистой налогооблагаемой прибыли или убытка от сдачи в аренду недвижимости проценты и другие финансовые затраты больше не будут вычитаться как расходы на недвижимость. Вместо этого финансовые затраты будут рассматриваться в соответствии с более сложными правилами учета кредитных отношений.

Кроме того, корпоративные арендодатели – нерезиденты должны будут учитывать положения, ограничивающие возможность вычета процентов и других финансовых затрат для групп компаний (известные как Corporate Interest Restriction, CIR).

Были предусмотрены специальные положения, позволяющие переносить несмещенные убытки по налогу на прибыль в налоговый режим корпораций и зачитывать их в счет будущей прибыли британского бизнеса с недвижимостью до тех пор, пока компания продолжает вести бизнес с недвижимостью в Великобритании.

Убытки, понесенные в прошлых налоговых периодах, должны быть учтены в первую очередь по отношению к убыткам, понесенным после 6 апреля 2020 года, и такие убытки не могут быть использованы группой компаний. Убытки, возникшие после 6 апреля 2020 года, могут быть использованы группой компаний, однако если размер убытков превышает £5 млн, то в действие вступают ограничения.

Также потребуется более детальный анализ и распределение расходов между расходами на аренду, расходами на управление и внереализационными расходами.

Необходимо будет позаботиться о том, чтобы все эти элементы правильно отражались в налоговой декларации компании.

Переходные правила применяются к периодам начиная с 6 апреля 2020 года, а к компаниям, которые реализовали свою недвижимость, – с 2019/2020 налогового года.

Компании, попадающие в сферу действия изменений, будут автоматически зарегистрированы для уплаты корпоративного налога на прибыль, и им будет присвоен налоговый номер (UTR). При этом компаниям-нерезидентам не нужно регистрироваться в Регистрационной палате, если у них нет постоянного представительства в Великобритании.

Однако HMRC не будет извещать текущих налоговых агентов таких компаний (чтобы не нарушать правила конфиденциальности, так как такая переписка требовала бы копирования корреспонденции, касающейся корпоративного налога, для которого агент еще не зарегистрировался, налоговому агенту по подоходному налогу). Поэтому налоговые агенты должны попросить клиентов пересылать корреспонденцию из HMRC, включая UTR, чтобы они могли заполнить новую агентскую форму 64-8 для представления интересов компании по корпоративному налогу на прибыль.

В отличие от подоходного налога, где налогооблагаемая прибыль рассчитывается по налоговому году (то есть за период с 6 апреля по 5 апреля), налог на прибыль рассчитывается по бухгалтерскому периоду. Первая налоговая декларация в соответствии с принципами корпоративного налогообложения будет подаваться за период с 6 апреля 2020 года до даты, на которую компания готовит свою годовую бухгалтерскую отчетность, поэтому компаниям необходимо заранее уведомить HMRC о правильной дате окончания своего бухгалтерского периода, чтобы избежать штрафов за несвоевременную подачу налоговых деклараций.

Существенное отличие между отчетностью по подоходному налогу и корпоративному налогу на прибыль заключается в том, что налоговые декларации по последнему должны подаваться в электронном виде не позднее чем через двенадцать месяцев после окончания отчетного бухгалтерского периода. Причитающийся к уплате корпоративный налог обычно уплачивается в течение девяти месяцев и одного дня после окончания отчетного периода.

Отчетность, направляемая в HMRC, должна включать:

– налоговую декларацию по форме CT600, включая расчет подлежащего уплате корпоративного налога на прибыль и соответствующие страницы дополнительных отчетов;

– копию бухгалтерской отчетности в электронном формате iXBRL, подготовленную в соответствии с UK GAAP, UK IRFS/FRS или местными стандартами бухгалтерского учета страны регистрации компании-нерезидента (обязательно преобразованными в стандарты Великобритании для целей налоговой декларации).

Это заметное изменение по сравнению с прошлыми периодами до апреля 2020 года, когда не требовалось никаких бухгалтерских отчетов, сопровождающих подачу налоговой декларации компании-нерезидента.

Какие шаги необходимо предпринять?

Эти изменения означают, что у владельцев, инвесторов и управляющих фондами, которые ранее самостоятельно подавали налоговые декларации SA700, вероятно, возникнут вопросы, особенно в отношении учета процентов и использования перенесенных убытков. Им может потребоваться помощь специалиста для подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности.

Очень важно заранее обратиться за консультацией, так как за несоблюдение новых требований или несвоевременную подачу деклараций по налогу на прибыль будут применяться существенные штрафные санкции и пени.

Наша команда профессионалов имеет значительный опыт в этих областях и будет рада помочь во внедрении необходимых изменений и в подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности, а также окажет вам любую юридическую и налоговую поддержку, которая может потребоваться вам и вашему бизнесу.

Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 16 октября 2020 года

Супружеские визы и требования по минимальному доходу

Одна из групп людей, испытывающих особое давление во время кризиса, – семьи, в которых один из партнеров находится в стране по визе супруга (супруги) или собирается подать заявление на нее. Потеря заработка в результате экономического краха, вызванного коронавирусом, может означать, что семья не справляется с финансовыми требованиями.

До 8 июня 2020 года Home Office не озвучивал специальные меры для поддержки такой категории людей. Теперь действует особый раздел руководства Home Office для чиновников иммиграционной службы, посвященный изменениям в требованиях к минимальному доходу и к содержанию зависимых лиц. Там написано следующее: «Если вы испытали потерю дохода из-за коронавируса до 1 января 2021 года, мы будем рассматривать доход от занятости за период непосредственно до потери дохода, при условии что требование о минимальном доходе выполнялось в течение не менее чем шесть месяцев непосредственно до даты потери дохода. Если ваша зарплата уменьшилась из-за того, что вас уволили, мы будем учитывать ваш доход, как если бы вы зарабатывали 100% вашей зарплаты. Если вы работаете не по найму, то потеря годового дохода из-за коронавируса в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года обычно не учитывается и не влияет на доход от занятости за тот же период в будущем».

Эта уступка Home Office первоначально применялась только в случаях с потерей дохода до 31 августа 2020 года, но 16 октября ее действие продлили до 1 января 2021 года.

Студенческие визы

Home Office выпустил отдельный документ о коронавирусе и студенческих визах. Он охватывает ряд временных иммиграционных льгот для тех, кто имеет студенческие и краткосрочные студенческие визы, которые будут отозваны, как только ситуация нормализуется.

Раздел документа, ориентированный на отдельных студентов, содержит следующие важные моменты:

– Дистанционное обучение теперь разрешено. Это касается как существующих студентов, так и (начиная с обновления от 16 июня) новых студентов, при условии что они намерены перейти к стационарному обучению, как только позволят обстоятельства. Студенты, которые не намерены ехать в Великобританию и будут проходить курс полностью из-за рубежа, не нуждаются в спонсорстве.

– Продление существующей визы: студенты, которым необходимо пройти курс, прерванный коронавирусом, могут подать заявление внутри Великобритании на продление срока прохождения учебного курса. Если вы хотите продлить срок действия нового курса, сотрудники Home Office будут проявлять осмотрительность и не станут настаивать на соблюдении требования, что новый курс должен начинаться не более чем через 28 дней после истечения срока действия разрешения студента, если новый курс начинается до 31 декабря 2020 года.

– Регистрация в полиции: студенты, которым обычно необходимо это сделать, должны проверить, возможно ли это в местном полицейском отделении. Если нет, то они могут зарегистрироваться после отмены мер социального дистанцирования.

– Рабочее время: студенты, работающие в системе NHS по различным профессиям из специального списка, освобождаются от стандартного ограничения по работе относительно 20 часов в неделю.

– Выпускной маршрут (Graduate route) по-прежнему планируется запустить летом 2021 года. Студенты, которые начинают обучаться онлайн, все еще могут переключиться на него, если въедут в Великобританию до 6 апреля 2021 года и здесь завершат последний семестр своего обучения.

Для студентов с краткосрочными визами переход на полную студенческую визу в стране разрешили в исключительных случаях до 1 октября 2020 года, при условии что человек прибыл в Великобританию до 31 июля 2020 года. Такой возможности больше нет в последней версии руководства Home Office, опубликованной 5 октября 2020 года.

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