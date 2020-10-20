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Марш кастрюль и сковородок

Марш кастрюль и сковородок

Работники сферы общественного питания просят поддержки у государства

Более 25 тыс. заведений общественного питания в Британии балансируют на грани банкротства, пишет City A.M. Только в Лондоне без работы могут остаться 200 тыс. человек, занятых в этой сфере.

Повара, официанты, сотрудники кейтеринговых компаний и даже владельцы ресторанов собрались на Парламентской площади 19 октября, чтобы привлечь внимание правительства к этой проблеме. Они били ложками в пустые кастрюли и сковородки и скандировали лозунги.

Так, владелец мишленовского ресторана Pollen Street Social Джейсон Атертон назвал ужесточение карантина преступлением. «Я искренне думал, что наша страна – одна из самых лучших в мире, но теперь здесь творится полный хаос», – пожаловался Атертон на отсутствие финансовой поддержки со стороны государства.

Однако некоторые демонстранты предлагали правительству ужесточить карантинные меры в Лондоне сразу до третьего уровня. В таком случае они получат компенсацию, а сейчас вынуждены стоять открытыми до 22:00 и не получать никакой прибыли.

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) заявила, что рестораны и кафе ответственны не более чем за 3% от общего числа заражений. 

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