В Хитроу начнут тестировать пассажиров на коронавирус

Стоимость теста – £80, результат – в течение часа

С 20 октября пассажиры, вылетающие из лондонского аэропорта Хитроу, смогут пройти экспресс-тест на коронавирус, пишет Financial Times. Организацией тестирования займутся частные компании Collinson и Swissport.

Стоимость теста составляет £80, пассажир получает результат в течение часа.

Некоторые страны требуют от туристов из Англии сдать тест на COVID-19 сразу по прибытии. Экспресс-тестирование в Хитроу позволит им сэкономить свое время, говорит исполнительный директор аэропорта Джон Холланд-Кэй.

Пока неизвестно, когда начнут проверять на COVID-19 пассажиров, прибывающих на территорию Великобритании. Однако министр транспорта Грант Шэппс уже предложил коллегам сократить для них срок карантина до одной недели. После чего туристу необходимо будет сдать тест на коронавирус. Дедлайн по обсуждению назначен на 1 декабря 2020 года.

Туристические компании призывают правительство тестировать всех сразу по прибытии. Если коронавирус у туриста не выявлен, он может не отправляться на самоизоляцию. Министры настаивают на необходимости карантина: по их по словам, тесты фиксируют только 7% случаев бессимптомного протекания болезни.