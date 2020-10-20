Британским водителям запретят пользоваться мобильным за рулем

Они не должны отвлекаться от дороги, говорят в правительстве

Британским водителям нельзя разговаривать по телефону и отправлять смс-сообщения, находясь за рулем. Однако закон не запрещает делать фото, искать информацию и ставить музыку для воспроизведения, пишет The Guardian. Ежегодно сотни водителей используют это в качестве оправдания перед полицейскими, когда последние застают их с мобильным в руке.

Но теперь правительство намерено ужесточить наказание за пользование телефоном. Водителям будет запрещено брать гаджет в руки, а полицейские смогут оштрафовать любого на £200 и выписать шесть штрафных очков. Поправки в закон примут в течение 12 недель, после консультаций с общественностью.

Исключение будет сделано для автомобилистов, использующих телефон в качестве навигатора, но при условии, что они не будут постоянно держать его в руках. Водителей не будут штрафовать, если они расплатятся с помощью телефона на заправках и в придорожных кафе.

Некоторые призывают министерство транспорта не останавливаться на этом и запретить использование беспроводных Bluetooth-гарнитур, так как это тоже может отвлечь водителя.