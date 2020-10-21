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Где лондонцам можно покататься на коньках?

Где лондонцам можно покататься на коньках?
Фото:instagram.com/palaceicerink

Рассказываем, какие столичные катки уже открылись

Из-за пандемии коронавируса многие праздничные мероприятия в столице были отменены. Не откроются в этом году и некоторые рождественские катки, однако потанцевать на льду лондонцам все-таки удастся, сообщает портал Londonist.

Итак, что уже работает?

Каток у дворца Хэмптон-Корт

Фото: instagram.com/palaceicerink

Желающие смогут покататься на коньках, наслаждаясь видом на дворец Генриха VIII (Hampton Court Palace).

Билеты доступны на сайте мероприятия. Организаторы предоставляют скидку работникам NHS и экстренных служб, сиделкам, учителям и работникам продуктовых магазинов за их труд во время эпидемии коронавируса. Чтобы получить скидку, можно воспользоваться промокодом KEY15NOV или предъявить на месте пропуск или удостоверение.

Каток будет открыт до 3 января 2021 года.

Каток Квинс-хаус

Фото: instagram.com/rmgvenues

Квинс-хаус (Queen’s House Greenwich) внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в комплекс Королевских музеев Гринвича. Каток неподалеку от него больше катка у дворца Хэмптон-Корт, поэтому всем удастся размяться, не нарушая социальную дистанцию.

Посетителям предлагают перекусить в кафе у здания Национального морского музея, но время работы необходимо предварительно уточнить.

Забронировать время можно на сайте. Каток будет открыт до 10 января 2021 года.

Какие катки не откроются в этом году?

– каток у Тауэра. Организаторы объявили об этом всего пару дней назад;

– каток Winter Wonderland. Рождественская ярмарка в Гайд-парке отменена из-за вируса;

– каток Сомерсет-хаус;

– каток у Музея естественной истории.

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