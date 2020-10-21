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«Не нужно вычленять кибермир из общей картины мира»

«Не нужно вычленять кибермир из общей картины мира»
фото123rf.com

Дети и их родители – представители разных поколений. Как правило, они по-своему воспринимают реальность и смотрят на мир. Особенно ярко это проявляется в ситуации с компьютерными играми. Так как же взрослым понять детей и, самое главное, избавиться от страха потерять их в виртуальном мире? Объясняет Евгений Никонов, руководитель  исследовательского центра «RuGenerations», изучающего ценности разных поколений.

– Правда ли, что чем старше поколение, тем более вероятно его негативное отношение к инновациям?

– На самом деле все люди хорошо относятся к технологиям, просто для каждого поколения они свои. Поколение Z попало не на появление и формирование кибермира, а на его активное развитие. Представителей этого поколения с детства окружает множество компьютерных игр, технологий и умных гаджетов одновременно: и телефон, и планшет, и компьютер, и пульт для компьютерных игр, и другие различные приспособления и устройства, позволяющие комбинировать множество реальностей и объединять людей-игроков. Если сравнивать их, например, с предыдущим поколением – миллениумами (1985–2002 год рождения), то у тех был только один основной гаджет и к нему дополнительное устройство – телефон и наушники.

– Виртуальная реальность не заменит нынешним детям настоящую?

– Это одно из главных опасений родителей и представителей других поколений: они все разделяют эти две реальности. Для детей же естественно их комбинировать, потому что они живут в реальности, в которой совмещаются несколько миров. Взрослым кажется, что дети что-то упустят, например не поиграют на улице. А для детей умение комбинировать – нормальная история; более того, они первые вживую столкнулись с активным комбинированием, правил для которого пока нет.

– Какие игры наиболее популярны у поколения Z?

– Однозначных лидеров нет, но если перечислять, то в дошкольном возрасте и младших классах популярен Minecraft. Также детям нравятся специализированные игры, в том числе по предметам: географии, биологии и т. д. И детей, и подростков привлекает разноплановость игр. У подростков видна большая нишевость, поэтому сейчас, впервые за долгое время, сложно прогнозировать, какие именно будут тренды в выборе любимых игр. Одним нравится Horizon, другие предпочитают World of Tanks. Гигантов много, и поколение Z пробует многое. Современные игры затрагивают множество жизненных аспектов, например взаимодействие с людьми: если участвовать в многоролевой компьютерной игре, осваиваешь социальные, поведенческие, репутационные умения.

– Как нам разработать правила жизни с техномиром?

– Таких правил нет. Пока даже нет понимания, как их создать, а также нет площадок, где их можно было бы проговаривать и пробовать использовать. Фактически необходимо собрать мнения разных участников процесса: родителей, детей, подростков, – а потом вместе договариваться. Такова сейчас ключевая задача, потому что кибермир – это не только игры, он включает и образовательные приложения. Это симбиоз учебы и игры, так что родителям необходимо понять, для чего ребенок сидит перед монитором. Нужно просто договориться, как сделать такие компьютерные игры правильными с точки зрения физического, психического, ментального здоровья, управления процессом развития, интеграции морально-этических норм.

– К какому поколению относятся родители детей Z?

– К двум поколениям. Если детям меньше семи лет, родители могут быть и миллениумами. Но в основном родители, конечно, представители поколения Х (1964–1984 год рождения).

– Как представители этих поколений относятся к технологиям?

– У каждого поколения свой техноопыт. Кибермира у других поколений раньше не было в практике, поэтому родители боятся виртуального мира. У них нет четкого представления, насколько это крутая и интересная история. А дети и подростки адаптируются быстрее. Вернее, они растут с этим миром.

– Каким образом отграничить детей от виртуального пространства, не лишая их возможности развиваться?

– Вопрос о лишении ребенка возможности играть в компьютерные игры не стоит. Здесь важна скорее кардинальная перемена отношения к компьютерным играм, кибермиру с позиции мировоззрения. Это вопрос о договоренностях, создании правил жизни со множеством реальностей и о том, насколько это будет хорошо. Поэтому нужно разговаривать, разговаривать и еще раз разговаривать о том, как сформировать привычки.

К примеру, возьмем одну из основных проблем, о которой говорят в контексте дозирования гаджетов, – ухудшение зрения.  В одном из наших онлайн-марафонов участвовал врач-офтальмолог, работающий с линзами. И, что интересно, по словам специалиста, эта проблема больше касается взрослых, а не детей. Во взрослом мире тексты гораздо мельче, чем в детском: у взрослых телефоны, а дети преимущественно работают на планшетах, ноутбуках и компьютерах с большими мониторами. Скорее родителям, чем детям нужно научиться давать отдых глазам.

Сейчас нельзя не замечать виртуальный мир, а многие взрослые его очень плохо используют и, соответственно, проигрывают в современных конкурентных условиях, переживая из-за этого. До взрослых нужно эту мысль донести, но элегантно, по-умному.

Такое положение дел – результат категоричности суждений: либо однозначное «против», либо невнятное «за», – тогда как все должно быть в нужных пропорциях. Пока внутри не появится более четких решений и правил, обсуждать что-то преждевременно. Можно будет поговорить уже потом, по результатам. Сейчас нужно сформулировать позиции, а это не так просто, как кажется.

– Как интегрировать обыкновенное человеческое общение в жизнь подростков?

– Оно уже достаточно адекватно интегрировано. Простой пример – с каким желанием дети пошли в школу после карантина! Они соскучились по живому общению. В современном мире подобной истории, чтобы подростки говорили о том, что хотят идти в школу, не было давно.

Одна из основных функций школы – социальное общение. И именно сейчас, в постпандемический период, это стало очевидным. Поэтому взрослым просто нужно как можно быстрее учиться разговаривать с детьми, «разруливать» разные ситуации, вести себя порядочно. Сейчас весьма актуальны многие классические вопросы этики. В разговоре важно не создавать надуманную проблему, а просто показывать, проводить параллели между, например, тем, что происходило в компьютерной игре (там вот была такая история…), и реальной жизнью.

Хотя тема интервью – компьютерные игры, хотелось бы порекомендовать родителям обратить внимание на развитие их умения рассказывать (сторителлинг). Задача взрослых – расширить число вариантов и говорить о своем опыте, ошибках, возможностях, чтобы дети видели, как это переносится на случаи из реальной жизни. Важно сформировать достаточное количество примеров, причем не только положительных, но и отрицательных, иллюстрирующих, как не нужно себя вести или действовать (с друзьями, родителями, взрослыми). Не нужно вычленять кибермир из общей картины мира, ведь сейчас много и миров, и пространств.

Беседовала Елена Неделя

 

С 13 по 27 ноября в сети пройдет очередной онлайн-марафон «RuGenerations». Тема – «Как успокоиться и перестать ругаться на компьютерные игры». Проведет марафон Евгения Шамис, основатель и координатор исследовательского центра «RuGenerations – российская школа Теории поколений», соавтор трилогии «В семье не без миллениума. Что делать поколению, которое меняет мир», «Стратегия беби-бумеров» и «Необыкновенный икс».

Газета «Англия» дарит своим читателям шанс стать участниками марафона. Следите за розыгрышем в соцсетях газеты и в «Инстаграме» Евгении Шамис (@evgeniyashamis). Принять участие могут семьи: взрослые-родители, подростки и дети старше шести лет.

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