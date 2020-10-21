Спецпроект «Британская история ужасов»: первый крестный отец Лондона

Среди «британских ужасов» история Джонатана Уайлда, действия которого привели на виселицу более шестидесяти человек, занимает особое место – это первая получившая широкую огласку история о лондонской криминальной империи, которой подходит определение «мафия». Сама мафия, вне всякого сомнения, бессмертна, а вот жизнь ее создателя закончилась скверно.

Тюремная наука

Родился Джонатан Уайлд в 1683 году, и поначалу его жизнь текла вполне законопослушно. Живя в маленькой деревушке, он окончил начальную школу, обучился ремеслу, в свой срок обзавелся и семьей – женой и ребенком. Но потом он уехал в Лондон, и там дела пошли скверно: его арестовали и посадили в долговую тюрьму. По тем временам это было обычное дело, однако для Уайлда момент стал переломным.

На взгляд людей из XXI столетия, порядки в долговых тюрьмах тех лет были странноватыми: заплатив денег страже, можно было не только улучшать условия заключения, но и покидать время от времени тюрьму, принимать посетителей, приводить в камеру проститутку, причем вполне легально. А что было нелегально, никак не преследовалось: зарабатывание денег на заключенных считалось неотъемлемым правом стражи.

Оборотистый Уайлд пригляделся – и организовал в тюрьме свой собственный маленький бизнес: начал помогать стражникам, выполняя их поручения и посредничая между ними и заключенными. Дела пошли так успешно, что, находясь в долговой тюрьме, он сумел выплатить долг, за который его в эту самую тюрьму поместили. А еще молодой человек познакомился здесь с проституткой по имени Молли Майлинер – после освобождения в 1712 году она привела его в городскую банду, в которой состояла сама. Преступная парочка быстро сделала карьеру: Молли доросла до статуса бордель-мадам, а Уайлд – до скупщика краденого. На этом он решил не останавливаться.

Уголовный кодекс капитализма

Надо сказать, что в XVIII веке Англия очень сильно и быстро менялась: в стране бурно развивалась промышленность, возникали все новые и новые предприятия. Последствий у этого процесса было множество, и одним из них был резкий скачок уровня преступности и смена ее характера.

Во-первых, увеличилось количество привычных преступлений: в городе стало больше состоятельных жителей – а значит, и больше грабежей, краж и разбоев. Во-вторых, появилась прослойка населения, ценившая личную информацию и репутацию, поэтому в преступной среде расцвел профессиональный шантаж. В-третьих, активная деловая жизнь означала для преступников с недюжинным умом новые просторы: вымогательство, рэкет, взятки и т. д. При этом права и привилегии родового дворянства уже не воспринимались как безусловные. На глазах формировались новые слои общества, состоящие из незнатных, но состоятельных людей, дельных и энергичных. Появились газеты – и теперь социальные язвы стало сложно замалчивать.

Охотники за криминалом

На фоне общественного недовольства власть предержащие были вынуждены активизировать борьбу с растущим криминалом. Получалось у них так скверно, что контроль за преступностью пришлось частично отдать в частные руки. Так, в Англии в очередной раз расцвела профессия thief-taker – так называли людей, которые занимались розыском преступников по собственной инициативе. Если «воролов» ловил и доставлял властям какого-то преступника, ему выплачивали довольно крупный гонорар от местной администрации и нередко еще и дополнительный гонорар от обокраденного коммерсанта, за возврат имущества. «Вороловы» набирали команду «охотников», зачастую из тех же преступников, и рыскали по стране в поисках добычи.

Джонатан Уайлд к тому времени стал «большим боссом»: создал огромную банду-сеть, занимавшуюся кражами. Но воров стали потихоньку уничтожать, и вскоре ушлый Джонатан поменял стратегию: прекратил продавать краденое и пошел в «вороловы».

Смешно, но факт: хозяин самой большой банды воров в городе зарегистрировался как thief-taker, открыл офис при суде Олд-Бейли и начал заниматься возвращением украденного. Технология была проста: члены его банды грабили богатый дом, а когда в газетах появлялась информация об этом с обещанием вознаграждения, Уайлд лично приходил к властям и торжественно возвращал украденное в обмен на гонорар. Также он полностью прекратил продавать краденое на территории Англии: если награды не обещали, ворованное добро вывозили за границу и продавали там.

Мафия открывает глаза

Уайлд быстро обнаружил, что на репутации иногда можно заработать больше, чем на имуществе, – многие коммерсанты были согласны платить большую премию за возврат украденных документов, счетов, личных записок или писем. С этого момента члены банды Уайлда стали целенаправленно красть из домов не только ценности, но и бумаги. А потом оказалось, что информация бывает не только важной, но и компрометирующей, и тогда Джонатан Уайлд быстро стал еще и профессиональным шантажистом.

Деньги потекли рекой, и вскоре Уайлд стал самым влиятельным преступником Лондона. С ним считались все преступные группы города, а воровские сообщества платили ему дань. Деятельность он вел самую широкую: шантаж, вымогательство, поборы, рэкет, похищение людей, кражи, контрабанда, грабежи, убийства – свежеиспеченный «дон» не брезговал ничем. За возможность занять верхушку пирамиды Уайлд долго боролся с несколькими конкурентами и победил их всех. Если кто-то вставал у него на пути, он ловил этого человека и передавал властям как пойманного вора вместе с очередной порцией краденого имущества.

Уайлд получал свои премии, предполагаемый вор отправлялся прямиком на виселицу – репутация у «дона» была прочная, а доказательства сфабриковать ему ничего не стоило. Всего за свою карьеру он сдал властям сотни людей, более шестидесяти из них повесили. Так руками государства он избавился от всех, кем был всерьез недоволен. По оценкам специалистов, за всю историю британской юриспруденции Джонатан Уайлд был превзойден по влиятельности только братьями Крэй.

Абсолютное могущество

Самое страшное в этой истории – всесилие Уайлда и то, что на него было бесполезно жаловаться. Поймать его было просто не на чем. Продажу краденого он прекратил совсем, украденное возвращал за публично обещанное вознаграждение, и доказать, что он глава укравшей имущество банды, было невозможно: свидетелей не было, а члены шайки молчали, боясь стать очередными кандидатами на виселицу. Также «дон» выплачивал огромное количество взяток: администрации, чиновникам, страже – и фабриковал, когда надо, безупречное алиби себе и своим людям.

Примечательно, что при этом Уайлд считался одним из лучших «вороловов» в стране и активно рекламировал свой статус благодетеля общества, периодически появляясь в печати и на публичных мероприятиях. Его мнение в этой сфере дорого стоило, совет Сити даже консультировался с ним по вопросам борьбы с преступностью.

Конец большого «дона»

Погубила Уайлда безнаказанность – он, что называется, зарвался. Начал предлагать коммерсантам протекцию (дескать, платите мне каждый месяц, и вас никто никогда не ограбит), возвращать украденное имущество до того, как его объявят в розыск, и раздавать взятки уж совсем открыто.

Жаловаться на него стали все чаще, игнорировать жалобы чиновникам было все труднее, даже за взятки. Подогрела скандал история Джека Шеппарда, знаменитого взломщика. Он раньше работал с Уайлдом, но однажды отказался платить ему дань, и мафиозо попытался избавиться от обнаглевшего коллеги привычным образом, арестовав его и сдав государству.

Шеппард на самом деле был серьезным вором, премия за его поимку была большая и вполне заслуженная, так что желанию Уайлда его арестовать никто не удивился. Вот только Шеппард после ареста сбежал, после второго ареста сбежал тоже, и так четыре раза подряд. Когда прославленного взломщика сумели удержать в тюрьме и наконец повесить, его подельники дали показания, в том числе против Уайлда. За ними следом потихоньку начали говорить и члены собственной банды «воролова», напуганные историей расправы с бывшим соратником.

Кончилось тем, что Джонатана Уайлда поймали на организации побега из тюрьмы для одного из членов его банды, и уж тут ему припомнили все его прегрешения. Уайлда судили, признали виновным и приговорили к смертной казни через повешение. В ночь перед казнью оказалось, что отправивший на смерть уйму людей «воролов» панически боится виселицы, поэтому он попытался покончить с собой, напившись снотворного. Попытка не удалась, но на казнь он прибыл одурманенным, и на эшафот его пришлось нести на руках. Первый большой гангстер Британии был повешен 24 мая 1725 года по обвинению в краже – единственному обвинению, которое смогли доказать.

Джонатан Уайлд оставил большой след в истории. Его биография вдохновляла многих литераторов, в том числе Даниэля Дефо, а противоправная деятельность послужила образцом для поколений преступников, за что у Скотленд-Ярда к покойному «дону» наверняка имеется отдельный счет. Кстати, скелет «дона» до сих пор находится в Хантерианском музее.

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